Na Netflix: mistério baseado em crime real e impactante vai te deixar hipnotizado e sem ar

O talento e o sucesso são constantemente alvos de inveja. A inveja é um sentimento natural e comum. Todos sentimos em algum momento de nossas vidas. No entanto, se torna um problema quando vira algo patológico, um transtorno capaz de nos fazer ultrapassar os limites da legalidade e da própria moral. A moral, embora abstrata, é algo construído ao longo de toda a existência humana e fortalecida por meio de convenções sociais, regras de convivência, leis e punições. Ultrapassar ou relativizar esses limites merece atenção.

Em “História de um Crime: O Cabeleireiro das Estrelas”, filme escrito e dirigido por Jacques Toulemonde Vidal, somos apresentados à história real e impressionante de um crime que abalou a Colômbia. Mauricio Leal era um nome popular em todo o país. Figura proeminente na alta-sociedade, ele construiu seu sucesso e popularidade como cabeleireiro. O começo foi humilde. Em Cali, sua cidade natal, ele limpava o chão de um salão de beleza. Um tempo depois de aperfeiçoar as técnicas, resolveu abrir o próprio negócio. As coisas deram certo e ele foi para Miami, onde viveu e trabalhou como cabeleireiro por um tempo, antes de retornar para a Colômbia e reabrir seu salão em Bogotá.

Ele dificilmente atendia pessoas comuns. Seu público era celebridades, modelos, influencers, ricaças. Sua agenda estava sempre lotada e ele era convidado para programas de televisão. Sua companheira de todos os momentos era a mãe, Marlene Hernández. Foi Mauricio que deu oportunidade para seu irmão mais velho, Jhoniel, como colorista em seu salão. Na época da morte de Mauricio, em novembro de 2021, eles haviam acabado de fechar uma parceria com a Miss Universo e com a Victoria’s Secret. Por isso, todos os funcionários do salão de beleza ficaram surpresos quando Mauricio avisou por mensagem de celular que tiraria uns dias de folga, deixando clientes importantes aguardando na recepção.

O corpo de Mauricio, que tinha 47 anos, foi descoberto no dia 22 de novembro, por volta das 14h, por seu motorista. O funcionário estava acompanhado de Jhoniel e, após arrombarem a janela do quarto de Mauricio, encontraram o corpo dele e da mãe ensanguentados ao lado do outro. Com uma carta de despedida, a primeira hipótese foi de homicídio seguido de suicídio. Mas essa teoria não conseguiu convencer os familiares, o público dos telejornais e a polícia, já que Mauricio estava no auge de sua carreira, feliz e realizado como nunca. Após uma perícia no corpo, ficou comprovado que, na verdade, Mauricio havia sido assassinado.

No filme de Vidal, acompanhamos a saga da investigadora Rebecca, interpretada com bastante profundidade por Juana del Río, incumbida de solucionar o caso em um prazo de 20 dias. Não apenas sob a pressão da popularidade da vítima, mas a também necessidade de provar sua competência como mulher em uma profissão dominada por homens, Rebecca lida com meticulosidade, seriedade e urgência com sua missão. Mas ela ainda precisa equilibrar a responsabilidade profissional com a doméstica, já que é esposa e mãe e ainda tem de enfrentar a inveja que sofre do próprio marido, que se sente frustrado por não ter uma carreira como a mulher.

Com boas atuações, uma estética sombria e bonita neo-noir e uma atmosfera de tensão que cresce conforme as investigações se desenrolam, “História de um Crime: O Cabeleireiro das Estrelas” mantém o interesse do espectador do início ao fim e é historicamente responsável, admitindo suas limitações como obra cinematográfica em busca da verdade, mas não como expressão da verdade em si.

Filme: História de um Crime: O Cabeleireiro das Estrelas

Direção: Jacques Toulemonde Vidal

Ano: 2023

Gênero: Suspense/Policial/Drama/Biografia

Nota: 9/10