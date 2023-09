Monalise e seu bom motivo para sentirmos esperança!

Coisa de dez anos atrás, eu fui ao Rio de Janeiro no carnaval e fiquei encantado com o bloco “Mulheres de Chico”. Que ideia ótima! Mais que uma homenagem a um dos maiores compositores deste país, aquilo era uma peça de resistência, um manifesto da potência da mulher, um grito de alegria e inteligência, uma força da natureza. E que cantoras! Alguém me disse que uma delas se chamava Monalise. Achei bonito! Depois a vida seguiu, eu ainda não voltei ao Rio de Janeiro, mas levei aquela lembrança boa comigo.

Hoje, ouvindo uma playlist aleatória no Spotify, tropecei numa canção chamada “O Zé e a Flor”. Quanta beleza, Meu Deus!

É… o meu amigo Zé

Ama meu amigo João

Ama de corpo e alma

Ama de coração…

(…)

Eu ouvi dizer que Deus

Não gosta do amor do Zé

Eu nem ligo, o Zé é meu amigo,

Eu gosto dele como ele é…

É que eu só poderia crer

Com toda a minha devoção

Num Deus que nos amasse

Tanto quanto o Zé ama o João…

(…)

A canção de Alexandre Lemos é uma das faixas do álbum “Bom Motivo”, da cantora e compositora Monalise. Ela mesmo, aquela moça que cantou bonito num carnaval que passou.

Nestes tempos de tanto preconceito de gênero e homofobia, “O Zé e a Flor” devia ser um hino à liberdade de cada um ser o que é. Essa canção é um petardo, um libelo de amor e beleza, tolerância e poesia, um jeito bonito de celebrar a vida e a diversidade que a fortalece e valoriza.

Bom Motivo, da cantora e compositora Monalise

Nas onze faixas de seu disco, misturando suas próprias canções às obras de amigos como Alexandre, Edson Monteiro, Kildere Barros e Miltinho, do MPB-4, Monalise construiu uma pièce de résistance, um admirável tesouro, uma das obras de arte mais bonitas desta geração

Ouvindo sua música, a gente sente uma alegria e uma esperança de que tudo vai dar certo e ninguém mais precisará se defender de seja lá o quê, porque ninguém mais haverá de atacar o outro por nada e isso será tudo.

Cantando bonito feito sempre, Monalise nos sopra aqui dentro da gente um recado simples e definitivo: sim, tudo vai dar certo, Deus é bom e nos ama tanto quanto o Zé ama o João!