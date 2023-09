Criminosamente desconhecido, o filme mais intenso e brutal da história da Netflix

“Legítimo Rei” mergulha nas complexidades da história escocesa, trazendo à tela eventos que moldaram uma nação. Sob a direção de David Mackenzie, que teve o privilégio de abrir o Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2018, o filme revela a Escócia em toda a sua grandeza. Através do uso de drones, são capturadas vistas expansivas das terras altas, proporcionando um contexto visual que se alinha com a narrativa.

O vestuário meticulosamente detalhado transporta o público para um período há setecentos anos. As batalhas, coreografadas com uma atenção aguda aos detalhes, não são apenas cenas de ação, mas momentos que destacam o espírito de resistência e determinação do povo escocês.

A narrativa, embora rica em eventos históricos, é também uma jornada de temas humanos profundos. Mackenzie conduz a história de maneira que até os momentos mais sutis têm impacto, fazendo o público refletir sobre questões que vão além das fronteiras e do tempo.

O elenco, sob a orientação de Mackenzie, traz à vida personagens que são tanto produto quanto formadores de seu tempo. Chris Pine, como Robert The Bruce, não apenas representa um líder, mas dá voz às inúmeras emoções e dilemas que acompanham o poder. Enquanto isso, Billy Howle, interpretando Edward I, fornece uma contraparte necessária, adicionando camadas ao complexo cenário político.

Mackenzie faz um paralelo com conflitos icônicos como o de Davi e Golias, porém, em vez de se ater apenas à luta física, ele aprofunda nas nuances psicológicas e políticas. Ao explorar as tensões anglo-escocesas, o filme oferece um vislumbre das relações conturbadas que definiram a geopolítica da região.

A monarquia e suas intrincadas relações são temas centrais. A adversidade enfrentada por Robert, especialmente o sequestro de sua esposa Elizabeth de Burgh, interpretada por Florence Pugh, apresenta os custos pessoais do poder. Suas escolhas não afetam apenas a trajetória política, mas também tecem o tecido emocional do filme.

Ao longo dos anos, essas histórias de paixão, política e poder têm um apelo duradouro. A Escócia moderna, ainda que agora democrática, continua refletindo suas raízes históricas, exemplificado pela presença de Charles III como monarca.

Filme: Legítimo Rei

Direção: David Mackenzie

Ano: 2018

Gênero: Drama/Ação

Nota: 9/10