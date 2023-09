7 romances quentes na Netflix que vão apimentar sua semana

Um Clímax Entre Nós (2023), Joosje Duk

Jurre Rompa / Netflix

Luna e Mink são um casal simbiótico, comemorando um ano juntos. Só que Mink não sabe que Luna finge seus orgasmos desde o início do relacionamento, e Luna guardou esse segredo por tanto tempo que agora não tem mais coragem de falar. Seguindo os conselhos dos amigos, Luna decide experimentar coisas novas com Mink e faz uma proposta empolgante ao namorado: sexo a três. Mas depois de passar a noite com a ativista climática Eve, a vida de Luna nunca mais será a mesma.