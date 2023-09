Governo de Goiás é o segundo mais digitalizado do Brasil

Serviços importantes para o cidadão estão disponíveis na tela do seu celular e podem ser acessados a qualquer hora

Com mais de 100 serviços digitais disponíveis, Goiás é o segundo estado com maior capacidade de atendimento online à população. O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia de Informações e Comunicação (ABEP-TIC) e mostra que o estado fica atrás somente do Rio Grande do Sul.

Um dos fatores que colocam Goiás em posição de destaque nacional é a plataforma Expresso, site que compila demandas de diversas áreas da gestão pública e disponibiliza serviços via aplicativo de celular.

A pesquisa mapeou a digitalização dos governos estaduais e considerou itens que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e dos serviços prestados ao cidadão. Foram 35 pontos de avaliação que incluíram identificação do cidadão, ouvidoria e simplificação de serviços, aspectos de assinaturas eletrônicas, governança digital e obtenção de documentos, além de saúde, educação, segurança pública, direitos humanos e adequação à legislação federal.

No ranking geral, Goiás manteve a posição alcançada em 2022, mas elevou a pontuação de 131,75 para 143,25.

Plataforma Expresso é um dos fatores que colocam Goiás em posição de destaque nacional

O Estado segue com investimentos na digitalização e prevê instalar cerca de 2,3 mil pontos de conectividade em órgãos públicos estaduais. A medida integra o Programa Goiás de Fibra, que vai instalar de redes de fibra ótica para conectar todos os 246 municípios goianos. O investimento inicial será de R$ 400 milhões para atender a todas as regiões de Goiás.

O Governo propôs parceria às prefeituras para que o Estado seja pioneiro na atração de operadoras visando a implantação do sinal 5G. Lei estadual, sancionada em janeiro deste ano, trata da Política Estadual de Estímulo à Implantação de Tecnologias de Conectividade Móvel. A 5ª geração da internet chegou a 50 cidades, e outras 32 estão em fase de aprovação. Atualmente são 380 antenas instaladas com sinal ativo da internet 5G.

Qualificação

Para dominar todas as ferramentas disponíveis, o Estado aposta na formação na área tecnológica. Nas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) e Colégios Tecnológicos (Cotecs) são ofertados cursos voltados para engenharia de software, designer de páginas web, desenvolvimento mobile, aprendizado de máquinas, empreendedorismo, e-commerce, produção de games e interação virtual, entre outros. Tudo 100% gratuito.