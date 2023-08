O filme eletrizante da Netflix que foi assistido por mais de 120 milhões de pessoas

O arranque de “Esquadrão 6” é um festival de adrenalina com 20 minutos repletos de cenas alucinantes de perseguições automobilísticas, closes nos rostos dos protagonistas, luzes pulsantes e momentos impactantes de violência. É um início tão acelerado que torna complexo acompanhar o enredo, mas a premissa é clara: estamos diante de uma obra de Michael Bay, sinônimo de entretenimento puro.

Após essa abertura, o filme ganha sua verdadeira essência. “Esquadrão 6” conta a história de uma equipe de justiceiros liderada por “Um”, um magnata da tecnologia decidido a erradicar algumas das injustiças do mundo. Ele designa a sua liga da justiça para derrubar um ditador no Turgistão, um país fictício. Todos os membros deixaram suas antigas vidas e identidades para trás, assumindo o compromisso de corrigir as falhas do mundo, não importando o preço.

O filme se encontra recheado de cenas que remetem ao estilo de Guy Ritchie, com utilização de efeitos de slow motion e aceleração. A direção de fotografia de Bojan Bazelli é impressionante, explorando de forma majestosa os diferentes cenários por onde a trama se desenrola, proporcionando ao espectador uma viagem envolvente. Bazelli utilizou 12 diferentes tipos de câmeras para cumprir o desafio estético da obra, demonstrando uma maestria incontestável.

As cenas ambientadas no Turgistão e no cassino de Las Vegas foram, de fato, filmadas em Abu Dhabi. Embora o país retratado no filme seja uma criação fictícia, faz alusão a diversas nações e governos ditatoriais presentes no Oriente Médio.

No elenco, além de Reynolds, contamos com nomes como Dave Franco, Melanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Adria Arjona e Corey Hawkings. Recheado de efeitos especiais, este filme é uma das produções mais custosas da Netflix, perdendo apenas para “O Irlandês”, com um orçamento estimado em 150 milhões de dólares.

Apesar do considerável investimento, o retorno não foi totalmente positivo. “Esquadrão 6” foi um sucesso estrondoso em termos de audiência, alcançando mais da metade dos assinantes da Netflix globalmente no mês de lançamento. Contudo, segundo declarações de Scott Stuber, chefe da divisão de filmes da empresa, o filme não atingiu seu objetivo principal: criar um universo de personagens envolvente que encorajasse os espectadores a desejarem conhecer mais sobre eles. Essa declaração descartou quaisquer esperanças de sequências do filme.

Ainda assim, é crucial ressaltar que “Esquadrão 6” está entre os filmes mais assistidos do serviço de streaming. Isso atesta seu sucesso. Com sequências de ação surpreendentes, momentos de humor, tensão e romance, a produção entrega uma experiência de entretenimento repleta de diversão para os amantes de um autêntico blockbuster.

Filme: Esquadrão 6

Direção: Michael Bay

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 7/10