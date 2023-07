7 romances ardentes na Netflix que vão deixar seu coração em chamas

Em meio ao caos cotidiano, há algo profundamente sedutor em perder-se no tumulto apaixonado de um grande romance. O desejo profundo, as emoções à flor da pele e a conexão intensa entre duas almas apaixonadas podem aquecer nosso coração e nos lembrar da beleza inegável do amor. Mas onde encontrar essas histórias envolventes que prometem nos transportar para um mundo de paixão, desejo e intensidade? A Netflix, em sua vasta biblioteca de filmes, abriga alguns dos romances mais quentes que certamente inflamarão o coração dos apaixonados. Se você está ansiando por um toque de paixão, reunimos aqui sete filmes que vão além do clichê, que vão deixar seu coração acelerado e suas emoções em chamas. Destaques para “Através da Minha Janela: Além-Mar”, de 2023, de Marçal Forés; “Amor com Fetiche”, de 2022, de Hyeon-jin Park; e “O Amante de Lady Chatterley”, de 2022, de Laure de Clermont-Tonnerre. Os títulos estão em ordem de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Através da Minha Janela: Além-Mar (2023), Marçal Forés Michael Oats / Netflix Ares se muda para Estocolmo para estudar e encara um difícil desafio: manter um relacionamento à distância com Raquel. O casal se reencontra para curtir o verão, mas o tempo que passaram separados e as pessoas que conheceram no caminho acabam colocando seu laço inabalável à prova.

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park Jun Hae-sun / Netflix O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando seus fetiches sexuais à sua colega, Ji Hoo. Então, eles decidem firmar um acordo que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre Parisa Taghizadeh / Netflix Connie se casa com Clifford Chatterley, e uma vida de riqueza e privilégio como Lady Chatterley parece estar garantida. No entanto, essa união perfeita se torna uma prisão quando Clifford volta da Primeira Guerra Mundial sem poder andar. Tem início, então, um tórrido romance entre ela e Oliver Mellors, o guarda florestal da família Chatterley, que desperta seus desejos mais profundos. Mas, quando o caso se torna alvo de fofocas, Connie precisa tomar uma decisão que vai mudar sua vida. Ela deve seguir seu coração ou voltar para o marido e fazer o que a sociedade espera dela?

Paixão Sufocante (2022), David M. Rosenthal Divulgação / Netflix Quando Roxana conhece o campeão mundial de mergulho livre, Pascal Gauthier, ela se apaixona perdidamente. Ela se torna amante e aluna quando Pascal a inicia em um esporte radical que é tão fascinante quanto desafiador da morte. Passando de uma competição para outra, em locais de mergulho em todo o mundo, Roxana começa a empurrar limite após limite, totalmente consumida nos arremessos deste caso apaixonado… mas onde isso vai parar?

Pura Paixão (2020), Danielle Arbid Divulgação / Magali Bragard Uma mulher divorciada se envolve romanticamente com um diplomata russo casado. Embora não tenham nada em comum, a relação se torna uma obsessão para ela, que é capaz de qualquer coisa para manter o romance.

Amor e Outras Drogas (2010), Edward Zwick Ron Batzdorff / Twentieth Century Fox Jamie Randall é um vendedor de produtos farmacêuticos da Pfizer que se infiltra em hospitais, faz amizade com médicos, distribui remédios e sabota seu agressivo rival Trey Hannigan. Durante uma visita pouco ortodoxa no consultório de um médico amigo, ele conhece Maggie, uma jovem no estágio inicial de Parkinson. Em meio a uma discussão acalorada, os dois se apaixonam perdidamente.