5 filmes incríveis na Netflix que vão dominar seus pensamentos e roubar seu sono

Caça Mortal (2020), Robin Pront

Divulgação / Pandastorm Pictures

Um caçador aposentado que agora vive isolado no meio de uma floresta após o desaparecimento de sua filha adolescente anos atrás salva uma jovem de ser morta por um assassino em série, mas é pego em um jogo mortal de gato e rato. Seu caminho se cruza com o do xerife da cidade, que também busca levar o serial killer à justiça após a descoberta do corpo de outra adolescente.