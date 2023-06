Explore 3 milhões de obras de arte em alta resolução disponíveis gratuitamente para download

Na era digital contemporânea, a disponibilização de acervos de obras de arte na internet por museus e instituições culturais tem se tornado cada vez mais comum. Essa democratização do acesso à arte é uma tendência notável, permitindo que indivíduos ao redor do globo possam apreciar pinturas, esculturas e outras expressões artísticas sem precisar sair de casa.

Nesse cenário, o programador Chase McCoy criou uma ferramenta pioneira chamada Museo. Essa plataforma digital congrega imagens gratuitas de obras de arte provenientes de alguns dos museus mais renomados do mundo.

Atualmente, o Museo conta com acervos de instituições prestigiosas como o Rijksmuseum, o principal museu de arte da Holanda; o Art Institute of Chicago, conhecido pela sua impressionante coleção de obras impressionistas; o Minneapolis Institute of Art, possuidor de um dos maiores acervos de Art Deco do mundo; os Harvard Art Museums, com arte americana e europeia que abrange desde a Idade Média até os dias atuais; e o acervo digital da The New York Public Library, uma das bibliotecas mais grandiosas do mundo.

Mas a expansão do Museo não para por aí. De acordo com Chase McCoy, a plataforma está continuamente sendo atualizada com a adição de novas coleções.

É importante enfatizar que todas as imagens disponíveis são de domínio público. Isso significa que podem ser baixadas e utilizadas gratuitamente. No entanto, por respeito ao trabalho dos artistas, é aconselhado que os devidos créditos sejam atribuídos sempre que possível.

A busca no Museo pode ser feita de várias formas. Você pode inserir palavras-chave em inglês ou buscar pelo nome de artistas renomados, como Edgar Degas ou Rembrandt.

Ao clicar em uma obra de interesse, você será redirecionado para o site da instituição detentora da obra, onde poderá fazer o download gratuito da imagem. A plataforma Museo não se limita a obras de arte convencionais, oferecendo também a oportunidade para que os usuários descubram uma infinidade de curiosidades sobre a arte de diferentes épocas e regiões do mundo.

Clique no link para acessar: Explore 3 milhões de obras de arte em alta resolução disponíveis gratuitamente para download