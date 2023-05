7 filmes da Netflix que estão entre mais assistidos no mundo na atualidade, em mais de 90 países

Convidamos você a embarcar numa viagem cinematográfica global sem sair do conforto do seu sofá. Na era do streaming, as fronteiras se dissolvem e a riqueza da produção audiovisual pode ser apreciada em qualquer canto do planeta. No epicentro dessa revolução, a Netflix se destaca como a plataforma de escolha para milhões de espectadores ao redor do mundo. No entanto, entre as milhares de opções disponíveis, quais são aquelas que conquistaram os corações dos espectadores ao ponto de figurar entre as mais assistidas em mais de 90 países? A lista compilada pela Revista Bula inclui “Asterix e Obelix no Reino do Meio” (2023), dirigido por Guillaume Canet; “Hormônios à Flor da Pele” (2023), de Granz Henman; e “Sangue e Ouro” (2023), dirigido por Peter Thorwarth. Os filmes estão listados por ordem alfabética, sem critérios classificatórios.

Asterix e Obelix no Reino do Meio (2023), de Guillaume Canet Distribuição / Pathé Films Roma avança sobre todo o mundo antigo, informa o narrador Gérard Darmon, para em seguida retificar que um vilarejo gaulês resiste à ofensiva de Júlio César (100 a.C. – 44 a.C.): justamente, claro, a aldeia onde Asterix e Obelix zelam por sua vida pacata, caçando os javalis que devoram — este com muito mais frequência que aquele, diga-se — entre hectolitros de cerveja e doses da poção mágica que os distingue dos outros. Aos poucos, Canet dispõe em seu roteiro, escrito em parceria com Julien Hervé e Philippe Mechelen, os detalhes que tratam dos planos do ditador romano acerca da invasão do Reino do Meio, a China, em 50 a.C., depois que So Hi — o nome de quase todos os personagens orientais resultam em trocadilhos ora irônicos, ora fesceninos, às vezes engraçados, às vezes não —, a imperatriz emburrada de Linh-Dan Pham, é destituída e presa no golpe de Estado conduzido pelo príncipe Deng Tsin Quin, de Bun Hay Mean. A princesa Fu Yi, vivida por Julie Chen, consegue escapar aos desmandos do novo déspota e com Tat Han, a ordenança real, de Leanna Chea, chega à Gália, ansiando que seus mais nobres cidadãos ajudem-na a resgatar a mãe e reaver a liderança sobre seu povo.

A Mãe (2023), de Niki Caro Doane Gregory / Netflix Leon é uma ex-assassina profissional que passou os últimos anos de sua vida isolada e fugindo de seu passado sombrio. No entanto, há pessoas que querem encontrá-la e exterminá-la. Os criminosos encontram uma fraqueza em Leon: Mathilda, sua filha de 12 anos, de quem ela abriu mão anos atrás. Para proteger a menina do perigo, Leon precisa sair de sua vida invisível e se colocar de volta no jogo.

Hormônios à Flor da Pele (2023) Granz Henman Divulgação / Netflix Conversas íntimas e risadas descontroladas: “Hormônios à Flor da Pele” é uma comédia alemã, spin-off de dois aclamados sucessos dos anos 2000. Charly e Paula, amigos inseparáveis, veem sua amizade ser abalada quando seus órgãos sexuais começam a falar e revelar desejos chocantes. Enquanto as vozes conspiram por um novo tipo de relacionamento, eles lutam para preservar a amizade de sempre. Entre festas e os desafios da vida escolar, será que resistir à tentação é tão simples quanto parece?

Mãe do Ano (2023) Mateusz Rakowicz Divulgação / Netflix Filme de ação polonês dirigido por Mateusz Rakowicz. A narrativa foca em Nina, uma ex-agente especial da OTAN que, após a aposentadoria, aspirava a um estilo de vida tranquilo, distante das tensões de seu antigo trabalho. Contudo, essa serenidade é abruptamente interrompida quando Max, seu filho a quem ela nunca conheceu, é sequestrado por criminosos. Com o sequestro de Max, Nina é forçada a reativar suas habilidades como agente. Esta missão proporciona a ela a chance de enfrentar perigos novamente, ao mesmo tempo que busca garantir a segurança de Max, restituindo a ele a vida que originalmente deveria ter.

Sangue e Ouro (2023), Peter Thorwarth R. Bajo / Netflix Primavera de 1945. “Sangue e Ouro” se passa nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e conta a história do desertor alemão Henrique, da jovem e corajosa fazendeira Elsa e de um grande grupo de nazistas. Henrique, que fugiu do front para voltar para casa e reencontrar a filha, se depara com uma tropa da SS. O líder decide enforcar Henrique em uma árvore, mas Elsa o salva e o esconde em sua fazenda. Enquanto isso, a SS procura um tesouro judaico escondido em um vilarejo próximo, mas enfrenta a resistência da população saturada que não quer entregar seu ouro. Henrique e Elsa são arrastados para uma caça eletrizante ao tesouro, que termina em um confronto sangrento na igreja local.

2 Corações (2020) Lance Hool Divulgação / Universal Pictures Com a direção de Lance Hool, o filme segue o enredo de duas histórias de amor paralelas, unidas por um laço inquebrável. A primeira narra a história de Leslie e Jorge, que têm seu destino entrelaçado ao se conhecerem em um voo de avião. Paralelamente, temos a trajetória do jovem estudante Chris que se apaixona ardentemente por sua colega de classe Sam. Anos depois, um elo inesperado e resistente transforma as vidas desses quatro indivíduos de forma significativa e duradoura. A trama, baseada em fatos, retrata como o amor, a coragem e o destino têm o potencial de unir histórias e alterar vidas para sempre.