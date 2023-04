Os 10 tesouros da biblioteca da Netflix

A passagem para a vida adulta não se faz sem dor. Nos filmes de Hayao Miyazaki (uma coleção assombrosa e inacreditável de obras-primas ao longo de 40 anos) esse rito é assumido por suas personagens (a maioria meninas) de maneira destemida. A garota enfrenta monstros e pesadelos para garantir a sobrevivência de um sentimento, achar um lugar na vida prática e colocar-se à prova, pois só assim poderá ter direito ao sonho e a uma vida plena. Vemos isso em “Nausicaä do Vale do Vento” (1984), “Serviços de Entrega da Kiki” (1989), “A Princesa Mononoke” (1997) ou “A Viagem de Chihiro” (2001). E está presente também “Meu Amigo Totoro” (1988) ou “Ponyo” (2008). São filmes, em forma de animação, que arrebatam pela suprema arte do gênio, que sobra na narrativa em todas as formas visuais, literárias, dramatúrgicas ou musicais.

Por que esses filmes não estão nas escolas, nas redes de televisão, nas residências e nos cinemas de maneira permanente? A brutalização do público, por meio de uma indústria audiovisual sinistra, não abre guarda para o trabalho de Miyazaki, que faz sucesso, sim, que coloca seus filmes no mundo todo, sim, mas, diante da burrificação geral, está em desvantagem absoluta. Posso falar com propriedade: nunca tinha prestado atenção nesse trabalho primoroso, até que aqui em casa fomos presenteados com a coleção completa. Mas basta ligar a TV para vermos cenas de sadismo, violência sexual, chantagem, falsidade ou assédio em qualquer horário.

Há terror nos filmes de Miyazaki. Há impiedade. Pais são transformados em porcos, meninas selvagens chupam sangue, fantasmas devoram outras criaturas, crianças são sequestradas, famílias enfrentam a morte, amores se revelam impossíveis. Há uma insânia geral na explosão de criatividade, onde o detalhe funciona como uma enciclopédia de obras de arte, os cenários perfeitos são postos à prova por borrascas devastadoras, alguém em algum lugar voa, trens andam sobre as águas, e há uma floresta cheia de maus espíritos, uma cidade ameaçadora onde cai a noite e a chuva. A doença espreita os fracos e tudo parece irremediavelmente perdido e sem saída.

Mas não há pedofilia, nem racismo, nem abuso, nem maldade de qualquer tipo. Há apenas uma obra focada na formação da cidadania, sem encher o saco de ninguém e sendo, ao contrário, uma fonte emocionante de sedução e alegria, pois o talento faz com que nosso espírito fique habitado. Somos animados pelo que vemos e saímos de cada filme plenamente convicto de que ali está algo insuperável… até vermos o filme seguinte. Você não fica imune à saga de populações em luta contra o Mal em todas as formas, que procuram preservar os deuses e protetores da Natureza, sem nada soar a ecochatice, é apenas a sintonia entre o trabalho artístico e as demandas do nosso tempo sem passar pelo crivo do falso moralismo.

A solidez das histórias vem da solidez da civilização (a japonesa) e das famílias (japonesas). Totalmente focado em sua terra e seu povo, nada mais universal do que a obra desse mestre absoluto. Crianças de qualquer país adoram.

Um dos vetores mais maravilhosos de Miyazaki é a tecnologia, real ou delirante. O pequeno veículo voador movido a vento da princesa em “Nausicaa”, o gerador na casa-farol em “Ponyo”, há também um barco movido a vela de cera e chama, o gato-ônibus de “Totoro”. Sem falar nas máquinas tradicionais, como os aviões dos anos 30 neste outro filme genial, “Porco Rosso” (1992), em que um piloto nos moldes de Humphrey Bogart faz parceria com uma adolescente projetista de aviões para enfrentar os piratas do ar no Adriático.

Quem pode com esse japonês alucinado que fez tudo, desenhou e pintou seus filmes quadro a quadro, levando anos para ultimar cada obra-prima e criou um estúdio onde seu filho e muitos colaboradores multiplicam esse trabalho primoroso em outros lançamentos, todos com a marca de qualidade do mestre? Ninguém pode com ele. No futuro, vai ter sempre um espertinho que colocará em dúvida a capacidade de uma pessoa só fazer tanto. É o que dizem hoje de Shakespeare. Não sabem que o gênio não dá trégua e é completo e que a existência de um só pode redimir todo um século de sombras.

“Gosto de mulher” disse ele certa vez quando lhe perguntaram por que o papel principal é sempre feminino nos seus filmes. Gosta mesmo. O público se apaixona por essas garotas impossíveis, frágeis, pequenas, que peitam monstros e situações terminais sem blefar com absoluta verossimilhança. E há as menininhas da mais remota infância, as mulheres maduras e as velhas, milhares de velhas, trabalhando, protegendo, ou fazendo feitiços, perseguindo. Mulher para tudo o que é lado, sem o ranço do feminismo, corajosas, “reais”, absolutamente encantadoras.

