Nova dieta

Dois amigos se encontram, depois de um tempo sem se verem.

— Nossa, como você emagreceu!

— Pois é. Estou me sentindo ótimo. Perdi dez quilos!

— Caramba! Eu também estava precisando perder peso. Me dá a dica dessa dieta!

— Na verdade, não tem nada demais. A única mudança é que eu comecei a cozinhar a minha própria comida.

— Legal. Provavelmente você está usando menos gordura, usando ingredientes mais saudáveis…

— Não, pelo contrário, uso muita gordura, manteiga, maionese, carbo-hidrato direto, só porcaria.

— Então o que te fez perder peso?

— É que eu cozinho muito mal, cara. Sou ruim demais na cozinha, a minha comida é intragável. Assim que comecei a cozinhar as minhas refeições, só conseguia dar duas garfadas dos pratos e largava tudo. Aí fui perdendo peso.

— Nossa, isso deve ser muito ruim!

— Não, está sendo ótimo. Estou me sentindo super bem.

Minha vida melhorou muito! Essa minha dieta me fez mudar de vida!

— Entendi, Autoestima é tudo!

— Autoestima nada! É que depois que a dieta começou a dar certo comigo, eu resolvi ampliar e lancei um livro: “A dieta da comida ruim”. O livro bombou, meu amigo, virou best-seller! Aí comecei a botar as minhas receitas no Tiktok, no Instagram e os meus vídeos viralizaram. Virei o maior influenciador de comida ruim das redes sociais. Agora entrei numa nova fase: estou vendendo de kits com meus pratos prontos. Tive até que fazer uma cozinha industrial para dar conta das entregas. E quer saber? Tô cada dia melhor no que faço.

— Seus pratos estão melhorando?

— Não, claro que não! Os meus pratos estão cada vez piores. Sou bom nisso, rapaz! Quer comprar um kit para experimentar?