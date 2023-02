Melhor filme de ação da Netflix vai te esmagar e te deixar com hematomas só de assistir

Não é à toa que o protagonista de “Implacável” se chama Cain. Assim como na história bíblica, ele empreende uma caçada contra seu irmão, Lincoln (Craig Fairbrass), responsável por sua prisão e sua transmutação física e emocional. Interpretado pelo ator e lutador de kickboxing Scott Adkins, Cain está em busca de vingança. Ele pediu ao irmão, um mafioso mau-caráter de Londres, dinheiro emprestado para abrir sua própria academia. Mas Lincoln não está disposto a fazer caridade e muito menos dispor de favores fraternais. Ele pede que Cain faça um serviço antes.

Cain não é um criminoso, apesar de seu temperamento difícil. Quando vai preso cumprindo a missão de seu irmão, acaba vivenciando uma rotina de violência e luta por sobrevivência na cadeia mais violenta da Inglaterra, apelidada carinhosamente de Moedor de Carnes. A única visita que recebe é a da mãe, que sofre de câncer. O irmão virou as costas e não pretende ajudá-lo a sair da prisão. Quando Cain é autorizado a visitar a mãe no hospital, ele aproveita para escapar após uma luta com guardas no elevador. Infelizmente, a mãe não resiste à doença e morre.

Após a fuga no hospital, Cain decide se vingar do irmão e de todos os seus comparsas. Mas ele não pretende chegar com pés de lã. As cenas que se seguem são de extrema violência, lutas realistas e muito sangue. Como a maioria dos dublês são lutadores, como Adkins, houve lutas coreografadas, mas também bastante improviso.

Cain, como um vingador, agora é outra pessoa. Com várias cicatrizes no rosto, dentes de amálgama e uma sede insaciável por vendeta, ele sai deixando pelo caminho um rastro indelével de morte, dando aos espectadores uma hora e meia de emoções intensas e muita adrenalina.

A mãe de Cain aparece por menos de dois minutos no filme. A outra única personagem feminina é a dona de um bar onde o sindicato do crime se reúne, Bez (Kierston Wareing). Não há papeis para mulheres nessa trama que espirra testosterona da televisão.

Há muita movimentação nessa história, que não se preocupa em estabelecer diálogos profundos, mas um entretenimento neandertal que vai despertar no público seus instintos mais primitivos e bárbaros. É um filme famigerado por ação em sua forma mais crua, que não pretende construir um protagonista muito inteligente, refinado ou sommelier de armas, como John Wick ou James Bond. Está mais para Chuck Norris ou Steven Seagel, em um estilo mais lacônico, misterioso e mortalmente eficaz sem muita necessidade de armas de fogo, se é que me entende. Cain consegue causar muita destruição apenas com o uso de sua força física e habilidades motoras. Há algo de Jason Statham em Adkins também. Um charme furioso que cativa homens e mulheres. E isso rende um entretenimento e tanto!

O filme tem roteiro co-escrito por Stu Small e Jesse V. Johnson, que também dirigiu e é especialista em produções de ação, com um currículo com mais de 20 filmes do gênero. Não há como esperar nada de entediante vindo desta produção, que vai te deixar com os olhos arregalados do início ao fim.

Filme: Implacável

Direção: Jesse V. Johnson

Ano: 2019

Gênero: Ação/Crime

Nota: 7/10