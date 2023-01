Adeus, sua majestade!

No Casseta & Planeta nós sempre recebemos convidados para gravar com a gente. Além de chamar mais público para o programa, era legal bater papo nos bastidores e depois contracenar com os famosos. E, principalmente, era uma boa chance de se conseguir fotos exclusivas ao lado de gente famosa sem ter que empurrar as pessoas em volta ou encher o saco do astro.

Quase sempre que esses famosos apareciam para gravar com a gente, algumas pessoas que não eram da produção do programa surgiam para dar uma olhada. É claro que alguns convidados chamavam mais atenção e juntavam mais gente, ou porque eram muito famosos, ou porque era inusitado aparecerem em um programa de humor.

Mas nenhum convidado juntou tanta gente como o Pelé. No dia que ele foi ao Projac para gravar o Casseta & Planeta, a situação quase saiu do controle. Quando saímos para gravar com o Rei na cidade cenográfica, fora do estúdio, apareceu gente de tudo quanto é lado, de todas as outras produções, até atores e atrizes famosos largaram a gravação das novelas para ver o Rei. Foi necessária uma operação especial para se conseguir gravar. E eu, que não estava escalado naquele dia para gravar com o Pelé fui um desses que foram lá só para ver o Rei.

Pelé participou de alguns quadros do Casseta & Planeta, atuou super bem e os esquetes ficaram hilários. Ele gravou tudo com muita tranquilidade e humildade, foi tão gentil com todos, que nem parecia que era um membro da realeza. Ou melhor: mostrou que era um rei de verdade.

Pelé foi o melhor jogador do maior esporte de todos os tempos. O mundo inteiro o adorava e venerava. Nós, brasileiros temos que prestar todas as homenagens para o rei Pelé, o rei brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos.