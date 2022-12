Antes da Copa começar, andou rolando na internet um modelo matemático, desenvolvido pelos cientistas da Universidade de Oxford, que todo mundo levou a sério. O principal motivo era que os fodões ingleses das matemáticas davam o Brasil como campeão, fazendo a final contra a Bélgica. A conta deu muito errado e nem o Brasil nem a Bélgica chegaram perto da final. Duas coisas a se tirar como lição:

1 — Em futebol, não dá para confiar em nenhum prognóstico, mesmo dos fodões da Matemática.

2 — Se matemática pudesse prever o futuro, os cientistas de Oxford estavam todos milionários e não estavam mais fazendo pesquisas em Oxford.

Mas, por outro lado, França x Argentina era uma final bem previsível. Foram mesmo os dois melhores times da Copa.

E, também contrariando as previsões, os brasileiros torceram pela Argentina na final. Ou melhor: pelo Messi. Na verdade, não foi exatamente uma torcida, pode-se dizer que foi mais uma simpatia pelo Messi, apesar da seleção dos hermanos. Porque torcida é outra coisa. Torcida é quando o nosso time vence e a gente fica tão feliz que sai para a rua para encher a cara até cair duro bêbado e assim ter um ótimo motivo para faltar ao trabalho na segunda-feira. Mas a Argentina ganhou e eu tenho certeza de que ninguém no Brasil faltou ao trabalho na segunda-feira com essa desculpa.

Pois é, a Copa acabou mesmo. O Messi ganhou! A Argentina também. E o roteirista da final é o favorito ao Oscar de melhor roteiro. Que jogaço!

Gostei da vitória da Argentina, de ver o Messi campeão, mas já estou um pouco arrependido imaginando a marra dos argentinos com esse tricampeonato. O que me deixa mais tranquilo é que a marra dos franceses talvez fosse ainda maior.

E agora vamos ficar aqui, órfãos de Copa do Mundo. Nenhum jogo para ver essa semana! Caraca, vamos ter que voltar a vida normal. O único consolo é que não vamos ter que esperar quatro anos para a próxima Copa, mas apenas três anos e meio. Ou seja, a próxima Copa já está quase chegando! Beleza! Quando é que sai o álbum de figurinhas?