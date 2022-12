O filme da Netflix que vai te arrepiar até os ossos e fará você se contorcer no sofá

R.L. Stine é um ícone dos livros de terror juvenis e várias de suas obras literárias inspiraram produções cinematográficas do gênero slasher nas últimas décadas. “Goosebumps”, “Hora do Arrepio” e “Rua do Medo” são alguns de suas publicações que tomou as telonas e telinhas. Lançado recentemente sob direção de Leigh Janiak, “Rua do Medo” se chama em inglês “Fear Street”. O nome, que na verdade é uma alusão a “Fier Street”, sobrenome da suposta bruxa por trás de uma maldição, Sarah Fier, é uma divertida, sangrenta e emocionante história de terror que já dura mais de três séculos no município onde tudo se passa.

Shadyside e Sunnyville são duas cidades vizinhas. Enquanto coisas ruins e obscuras acontecem em Shadyside, Sunnyville é sinônimo de progresso, prosperidade e felicidade. De tempos em tempos, algumas matanças misteriosas ocorrem em Shadyside que, segundo rumores que percorrem os corredores da escola de segundo grau da cidade, é amaldiçoada. A suposta maldição é atribuída a uma bruxa do século 17, chamada Sarah Fier. Deena, uma adolescente que namora Hannah, tem uma revelação do passado que deu início à história de terror. Todos que Deena conhece são transportados, imaginariamente, para 1666, para esclarecer os fatos que os trouxeram até 1994.

Coisas estranhas aconteceram no mundo durante a idade média e moderna. Temos a impressão de que a Europa foi o epicentro dos absurdos religiosamente e cuidadosamente construídos para oprimir minorias, frear o conhecimento científico e fazer o cristianismo prosperar. Uma forma de reprimir as mulheres foi queimando-as como bruxas nas fogueiras, entre os séculos 14 e 18, por meio de condenações no Tribunal do Santo Ofício.

Mas essa história escabrosa e que executou milhares de mulheres não se limitou ao Velho Mundo. Nos Estados Unidos também houve caça às bruxas. Você já deve ter ouvido falar de Salem, onde quase 20 pessoas foram condenadas à morte. Nesta produção, Sarah Fier e sua namorada Hannah, que vivem no século 17, em um povoado nos Estados Unidos, são descobertas por um rapaz da cidade. Depois de serem vistas fazendo sexo, coisas ruins começam a acontecer e o jovem logo começa a espalhar entre os moradores que a culpa é de Sarah e Hannah, que por meio de seu pecado, deixaram o diabo entrar.

O pastor do vilarejo é tomado por forças malignas, mata algumas crianças e arranca seus olhos; a porca de Sarah Fier come seus filhotes vivos; a água da cidade é infectada depois que um cachorro morto é encontrado no poço. Consideradas culpadas pelos eventos estranhos e sombrios, Hannah é presa e Sarah consegue fugir. Ela chega até a casa de um amigo, Solomon Goode, onde descobre que, na realidade, ele é o responsável pela maldição, já que matou uma viúva da vila para roubar seu livro de ocultismo e fez um pacto com o diabo em troca de poder. Como pagamento, ele ofereceu a cidade. Após travarem uma luta corpo a corpo, Solomon arranca a mão de Sarah e a entrega aos moradores para ser enforcada como bruxa. Sarah decide assumir culpa, inocentar Hannah e acaba morta, mas não sem antes lançar sobre Solomon uma maldição em que promete fazer a verdade surgir e atormentá-lo até as próximas gerações.

Diante das revelações sobre Sarah, Deena, em 1999, aponta para seu grupo de amigos o policial Nick Goode como o atual causador do terror na cidade, já que ele, como descendente de Solomon, mantém a aliança com o demônio viva e sacrifica algumas pessoas para que sua família continue a prosperar em Sunnyville. Deena e os amigos vão iniciar um plano de captura e morte para Nick, mas, claro, as coisas não são de longe tão simples quanto parecem. Os adolescentes terão de enfrentar muitos seres demoníacos, assustadores e famintos por sangue no caminho.

Em uma perseguição desenfreada e determinada para acabar com a maldição, Deena e os amigos reproduzirão cenas de filmes de terror icônicos, como “Carrie, A Estranha”, “Pânico” e “Halloween”. Nesta produção que é um verdadeiro deleite para os fãs do gênero slasher, há guardada muita diversão, entretenimento e adrenalina. Impossível piscar os olhos diante de tantos sustos e a corrida pela sobrevivência nesta intricada história mirabolante e envolvente que amarra as pontas em três filmes e entrega um passatempo gore inspirado nos filmes b dos anos 1980 e 1990.

Filme: Rua do Medo — Parte 3: 1666

Direção: Leigh Janiak

Ano: 2021

Gênero: Terror

Nota: 8 /10