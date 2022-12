O livro que inventou o Natal (como comemoramos hoje), chegou à Netflix e vai encantar o seu dia

Quase todo ano vemos versões diferentes de “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens, em produções de televisão. Apesar de adaptado para diversas formas, é difícil sair de seu molde original e sua previsibilidade. Neste ano, surge em uma nova animação, mas em sua velha e conhecida forma sob a batuta de Stephen Donnelly.

Embora seja um déjà vu de Natal, a história ainda mantém seu charme e seu poder de encantamento, por dois motivos muito simples. O primeiro deles, é a habilidade de Charles Dickens em criar histórias comoventes e que são retratos que nunca envelhecem de nossa sociedade. Seu olhar de raio-x sobre os problemas sociais prevalece até hoje, pouco mais de um século e meio depois de sua morte. O segundo é que a própria magia que envolve as celebrações de Natal faz as histórias parecerem sempre atrativas. Afinal, quem não se rende ao espírito natalino? Tudo sobre essa época do ano é cativante. As cores, as luzes, as comidas, as decorações, as histórias. Tudo é muito envolvente e nos deixa com o coração maleável.

Nesta versão de Donnelly, Luke Evans empresta sua voz ao protagonista Ebenezer Scrooge, o personagem icônico e avarento, amargurado com a vida, egoísta, ganancioso e que detesta o Natal. Scrooge abomina compromissos sociais, se esconde de conhecidos na rua, a menos que lhe devam dinheiro, humilha os pobres por serem pobres e zomba da caridade. Ele é rude com mulheres e crianças e não tem, aparentemente, nenhum farelo de amor guardado dentro de seu coração.

Depois de achincalhar o sobrinho, que o convidou para sua ceia de Natal, Scrooge cobra juro de 100% sobre o inquilino que lhe deve o aluguel e pede ao próprio escriturário, o pai de família Bob Cratchit, o reembolso do valor da tinta que usa para trabalhar, descontando um terço de seu salário semanal. Em casa, o filho caçula de Cratchit, o pequeno Tim, está doente e precisa de medicamentos. Com o orçamento reduzido, o Natal será enxuto.

Mas durante a madrugada da véspera do feriado, Scrooge é visitado pelo fantasma do ex-patrão morto, Jacob Marley, que anuncia a vinda de três espíritos que irão conduzir Scrooge ao passado, presente e futuro de sua vida. Marley aparece com moedas de ouro nos olhos, que representa a dívida de todos os mortos com Caronte, o barqueiro que ajuda os homens a fazerem a travessia do mundo físico para o espiritual. O fantasma também aparece com os braços presos em correntes e diz a Scrooge que seu destino será o mesmo e que a cada ato de maldade seu, os elos de suas correntes aumentam. Após desaparecer no além, vemos a chegada do primeiro espírito que vem para visitar Scrooge, uma mulher feita de vela e que representa o passado.

Dublada pela ganhadora do Oscar de melhor atriz, Olivia Colman, o espírito do passado leva Scrooge para sua juventude, mostrando sua falecida irmã ainda viva, e também o relembrando de um antigo romance com a jovem Isabel, que o deixou porque ele nunca tinha tempo para ela e só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro. Em seguida, o segundo espírito leva Scrooge ao presente, mostrando seu sobrinho oferecendo um brinde ao próprio tio em sua ceia de Natal, mesmo depois de ter sido humilho, e, também, nos levando à casa dos Cratchit, em seu simples, porém cheio de amor, jantar natalino.

Por último, o terceiro espírito conduz Scrooge ao futuro, quando todos celebram sua morte e estão gratos porque finalmente o velho avarento não pode mais os atormentar. Apenas sua cadela sente sua morte. Para a família Cratchit, o futuro também é ainda mais sombrio que o presente. E durante essas viagens nas pernas do relógio, que levam o protagonista a diferente pontos de sua linha temporal, a animação conta com diversos recursos visuais e sonoros, momentos musicais, explosões de cores, efeitos surrealistas e quedas dimensionais, enchendo a animação de cenas flamejantes e emotivas. Uma animação para quem ama o Natal e adora se esbaldar de filmes desta época do ano, a produção é um excelente passatempo para toda a família.

Filme: Scrooge — Um Conto de Natal

Direção: Stephen Donnelly

Ano: 2022

Gênero: Animação

Nota: 8/10