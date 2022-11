10 filmes hipnotizantes e extraordinários na Netflix para assistir em dias de solidão

Ver um filme acompanhado de alguém é muito bom. Ter uma pessoa para abraçar, compartilhar ideias, fazer você enxergar algo que não viu é bem legal. Mas é preciso reconhecer que assistir um filme sozinho é um patamar todo novinho e especial. Você tem o silêncio e solidão que precisa para colocar as ideias no lugar, ouvir seus próprios pensamentos, analisar o enredo sem intromissões e refletir sobre como você se identifica com aquilo em algum aspecto da sua vida. Por isso, a Revista Bula selecionou algumas produções especiais para você assistir na companhia apenas de um bom vinho e uma pizza. Destaques para “Como Seria se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu; “Entergalactic”, de 2022, de Fletcher Moules; “Piecer of Woman”, de 2021, de Kornél Mundruczó. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Entergalactic (2022), Fletcher Moules Divulgação / Netflix Jabari é um quadrinista que acaba de ser contratado para criar uma nova série em torno de seu personagem Mr. Ranger. Ele se muda para um apartamento em Manhattan, onde conhece sua vizinha, Meadow, uma fotógrafa que está prestes a fazer sua estreia em uma galeria de arte. Ambos acreditam estar ocupados demais para se apaixonar, mas o amor não pede permissões.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Benjamin Loeb / Netflix Sean trabalha na construção de uma ponte em Boston e deixa o local para ficar com sua companheira, Martha, que está grávida em casa. O primeiro bebê do casal nascerá a qualquer momento. Quando chega a hora, a obstetra não está disponível, então é enviada uma parteira substituta. Ela acompanha todos os estágios com Martha em um parto domiciliar que aparentemente transcorre dentro do script. Quando o bebê sai e se ouve o primeiro choro, os pais o seguram, em êxtase. A parteira dá um suspiro de alívio. Mas o momento de felicidade é passageiro e logo algo dá errado.

Um Ninho a Dois (2021), Theodore Melfi Opper Stone / Netflix Lilly e Jack Maynard estão passando por um momento difícil depois de sofrerem uma grande perda. Jack tem de enfrentar os problemas da família sozinho, enquanto Lilly lida com sua culpa. As dificuldades de Lilly ficam ainda piores quando um passarinho, que fez um ninho em seu quintal, começa a assediá-la e atacá-la. Comicamente obcecada em se livrar do pássaro, Lilly procura ajuda de Larry, um psicólogo peculiar que se tornou veterinário. Ele irá ajudá-la a explorar, reconhecer e enfrentar seus próprios problemas.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Michele K. Short / Netflix Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo Divulgação / Netflix Hector é um adolescente problemático de 17 anos, condenado à detenção após roubar um aquecedor. No centro para menores infratores, ele é incumbido de cuidar de um cãozinho de rua, a quem batiza de Ovelha. Com o tempo, Hector e Ovelha se tornam grandes amigos, mas o animal é adotado por uma família, deixando o adolescente desolado. Hector foge da instituição e parte em uma viagem pelo país para recuperar seu cachorro com ajuda do irmão e da avó moribunda.

Gente que Vai e Volta (2019), Patricia Font Divulgação / Netflix Bea é uma arquiteta feliz com seu trabalho, tem uma bela casa e um namorado aparentemente perfeito, Victor. Após ser traída pelo seu companheiro, ela retorna para sua cidade natal, à beira-mar. Hospedada durante uma temporada na casa da mãe, Ángela, ela volta a conviver com os irmãos. Enquanto se reconecta com sua excêntrica família, Bea tenta descobrir quais rumos deve tomar na vida.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Divulgação / Natxo Martinez Hermoso Diagnosticado com Alzheimer, o ex-professor de matemática, Emilio, se muda para a casa da filha, Julia, para que esteja sob os cuidados da família. Após um episódio de esquecimento durante um jantar, ele e a neta decidem embarcar em uma aventura para procurar por Margarita, seu primeiro amor. Ao serem interceptados pela filha e o genro no meio do caminho, Emilio esclarece que deseja ver Margarita uma última vez antes de esquecê-la completamente. Toda a família decide pegar a estrada para realizar o desejo de Emilio.

O Mínimo para Viver (2017), Marti Noxon Gilles Mingasson / Netflix Ellen é uma artista de 20 anos que já passou por diversas instituições para tentar tratar sua anorexia nervosa. Apesar de problemática e disfuncional, a família luta para tentar impedir que a garota, que virou pele e ossos, desista de si mesma. Ellen é aceita em uma casa para jovens administrada por um médico peculiar, onde vivencia uma jornada incrível de autodescoberta junto a um grupo de jovens tão perdidos quanto ela.