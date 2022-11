Os 6 melhores filmes da atualidade na Netflix

Fim de ano é bom demais, mas em 2022 está ainda melhor. Além das tradicionais festas de Natal e Ano Novo, todo mundo ainda vai poder curtir os jogos da Copa do Mundo. Então, é muita festança para apenas dois meses de nossas vidas. Para melhorar, a Netflix começou a soltar as melhores produções do ano na plataforma. Então, seu tempo que supostamente seria livre vai ficar bastante ocupado. Tem muita coisa para você fazer nas horas de descanso. A Revista Bula traz agora quais produções acabaram de chegar no streaming e que você não pode perder de jeito nenhum. Destaques para “As Nadadoras”, de 2022, de Sally El Hosaini; “Enola Holmes”, de 2022, de Harry Bradbeer; e “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética.

As Nadadoras (2022), Sally El Hosaini Laura Radford / Netflix Baseado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de duas irmãs refugiadas da Síria destruída pela guerra. Com habilidades para natação e muita bravura em seus corações, elas partem em uma jornada para chegar às Olimpíadas do Rio de 2016.

Enola Holmes 2 (2022), Harry Bradbeer Alex Bailey / Netflix Enola Holmes solucionou seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo, até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida. Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres até o famoso endereço da Baker Street. De cara com uma conspiração mortal, ela precisará da ajuda de aliados e do próprio Sherlock para resolver o mistério.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.