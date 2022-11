Pegue os lencinhos, porque este filme na Netflix vai partir seu coração em mil pedaços

Filme turco de 2013 codirigido por Ylmaz Erdogan e Ismail Ciydem, “The Butterfly’s Dream” é ambientado em Zonguldak, um vilarejo na Turquia, em 1941, e narra os últimos anos de vida dos amigos poetas Muzzafer (Kivanc Tatlitug) e Rustu (Mert Firat). Uma ode à poesia, amizade e ao amor, o longa-metragem fala sobre amadurecimento ao mesmo tempo que mostra o desejo dos poetas de saírem de Zonguldak e expandirem suas vidas para além do interior.

Na Turquia, naquele ano, a maioria dos homens eram obrigados a trabalhar em minas de carvão, sob condições precárias e degradáveis, tanto para a saúde quanto para a qualidade de vida das pessoas. Muzzafer e Rustu decidem escrever uma peça para denunciar a insalubridade do trabalho no qual os homens eram submetidos. Muito jovens, eles enviavam seus poemas para as grandes revistas e tentavam publicações a todo custo. Quando Suzan Ozsoy (Belçim Bilgim) chega à cidade, os olhos dos rapazes pousam sobre ela, que se torna sua musa. Mas muito mais que um objeto de desejo, Suzan se torna uma grande amiga durante tempos muito difíceis de suas vidas.

Muzzafer e Rustu estão com tuberculose e sabem que não viverão muito. A própria morte iminente se torna tema de seus poemas. Apesar também da conjuntura política, de guerra e de trabalhos forçados, eles encontram tempo para viver livremente, andar de bicicleta, brincar e sorrir. Há uma ingenuidade que beira a infantilidade em suas ações, que é o que torna o filme ainda mais sensível e doce. Embora queiram reconhecimento artístico, não é um desejo ambicioso, mas é quase como um jogo, uma brincadeira para eles.

Mas há um momento particularmente dramático, que é quando Muzzafer e Suzan decidem se disfarçar de mineradores para ver de perto como é o trabalho na carvoaria. É quando eles finalmente sofrem um choque de realidade e percebem como a situação é muito mais cruel do que imaginavam.

Conforme o estado de saúde de Muzzafer e Rustu piora, eles são levados para um sanatório em Istambul para tratar sua tuberculose. Lá, Rustu conhece Mediha (Farah Zeynep Abdullah), com quem se casa um tempo depois.

A história dos dois amigos é tão triste que parece literatura, mas é realidade. Ambos existiram e morreram tão jovens que sequer tiveram tempo de garantir seu tão sonhado reconhecimento artístico. Esquecidos através dos anos, seus nomes só passaram a ser conhecidos graças a este filme, lançado em 2013. A Segunda Guerra Mundial é apenas pano de fundo da narrativa, o filme busca dar enfoque para as breves vidas dos poetas, que viveram de maneira tão pura e leve enquanto puderam e tiveram grande influência de seu professor Behcet Necatigil (Yilmaz Erdogan), que mais tarde se tornou um poeta renomado no país.

“The Butterfly’s Dream” irá partir seu coração ao mesmo tempo que irá mostrar que a vida, apesar de dura, é bela e merece ser vivida em sua plenitude.

Filme: The Butterfly’s Dream

Direção: Ylmaz Erdogan e Ismail Ciydem

Ano: 2013

Gênero: Drama

Nota: 9/10