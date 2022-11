Nova comédia romântica na Netflix com cara feriado vai te arrancar sorrisos e suspiros

Atender às expectativas dos pais é sempre um dos maiores desafios de ser filho ou filha, porque atrapalha todo o processo de autoconhecimento, busca por aceitar quem você é realmente e seus planos para o futuro. Muitas vezes, abdicamos de nossos sonhos, vocações e desejos para atender às vontades de nossos pais. Não fazer isso, provoca um doloroso e traumático processo de afastamento e sentimento de rejeição e de ser uma decepção. Quando um filho ou filha tem apoio dos pais para fazer o que ama de verdade e ser quem realmente é, suas chances de ser feliz, realizado (a) e prosperar são infinitamente maiores. É preciso deixar que cada um viva sua própria vida e faça suas escolhas. Os pais, sempre querem viver pelos filhos e escolher por eles. Controlar, dominar e anular o outro também provoca traumas irreversíveis e rupturas. A melhor maneira de ser feliz, é deixar cada um ser feliz à sua maneira.

Em “Temporada de Casamentos”, filme de Tom Dey com Pallavi Sharda e Suraj Sharma nos papéis de Asha e Ravi, fala sobre exatamente como essa relação entre pais e filhos pode ser abusiva, tóxica e arriscada, porém de uma maneira sutil e bem-humorada. A história gira em torno das famílias indianas e de sua cultura, mas o controle que os pais exercem sobre os filhos e como tentam manipular suas vidas é comum a todos os povos. Muitos veem isso, enganosamente, como uma maneira de proteger os filhos de suas más escolhas. No entanto, este não é o papel dos pais. Todos fazemos más escolhas e aprendemos com elas. O papel fundamental dos pais, além de alimentar, educar e proteger a integridade física dos filhos e filhas enquanto crianças, é o de acolher e aceitar, independentemente de suas idades. Devemos ter a nossa chance de cometer erros, quebrar a cara, aprender, errar novamente até acertar. Só assim seremos capazes de atingir algum nível de maturidade e sabedoria.

A mãe de Asha, Suneeta (Veena Sood) cria um perfil para a filha em um site de namoro. Na família de Ravi, é o pai, Dinesh (Manoj Sood), que tenta alcovitar o filho. Para agradar os pais, Asha e Ravi aceitam se conhecer. Mais tarde, eles combinam de fingir namoro para serem deixados em paz por suas famílias. Conforme alimentam o falso romance comparecendo em casamentos de conhecidos, Asha e Ravi se aproximam e se apaixonam de verdade. Mas Asha quer priorizar sua carreira e Ravi guarda um segredo: ele não é realmente quem seu pai anunciou no site de namoros, mas segue uma profissão não tão tradicional, tecnológica ou bem aceita por sua comunidade, embora seja bem-sucedido no que faz.

Este filme não é apenas sobre quebrar expectativas, mas também sobre romper tradições. A irmã de Asha, Prya (Ariana Afsar) está prestes a ser a primeira de sua família a se casar com alguém que não é indiano, o americano Nick (Sean Kleier). Apesar de desastrado e de forçar a barra para se encaixar na cultura indiana, Nick realmente ama Prya. O relacionamento deles é sincero, puro e genuíno. Ravi, ao contrário de ter um MIT e ser o empreendedor que o pai anuncia, é um DJ, um trabalho não visto com seriedade pelos mais apegados às tradições e status.

Divertido, leve e menos bobinho do que parece, “Temporada de Casamentos” é uma produção que surpreende, porque é uma comédia romântica que te mantém interessado, te arranca sorrisos verdadeiros e te faz torcer pelo final feliz. Mas, mais ainda, te faz torcer para que os pais, tanto de Asha quanto de Ravi, evoluam e, finalmente, os aceitem como são.

Filme: Temporada de Casamentos

Direção: Tom Dey

Ano: 2022

Gênero: Comédia Romântica

Nota: 8/10