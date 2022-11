7 filmaços inesquecíveis que chegaram agora na Netflix e você precisa assistir ou rever

A Metamorfose dos Pássaros (2020), Catarina Vasconcelos

Um documentário que investiga a história da avó da cineasta Catarina Vasconcelos, Beatriz, ou avó Triz, como era chamada. Ela conta com ajuda do pai, Jacinto, e dos tios, para descobrir sobre o casamento da avó aos 21 anos com o marinheiro Henrique e a vida solitária cuidando dos seis filhos enquanto o marido estava no mar. Quando a mãe de Catarina morre, ela e o pai passam por um processo de metamorfose em frente às câmeras e estudar a história da avó a faz se reconectar emocionalmente com sua própria mãe.