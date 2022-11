5 filmes desconhecidos, mas absolutamente encantadores e adoráveis na Netflix

Big Fish e Begonia (2016), Xuan Liang e Chun Zhang

Em uma realidade paralela em que os seres mágicos controlam o tempo, as marés e até mesmo as estações, Chun é um espírito adolescente que decide explorar o mundo humano. Ela chega na forma de um golfinho, que se prende em uma rede de pesca e é resgatada por um menino. No incidente, seu salvador cai no mar, se afoga e morre. Comovida com tamanha bondade, ela decide devolver a vida ao garoto que morreu, que retornará ao mundo como um golfinho. No entanto, o feito requer que um só viva enquanto o outro também estiver vivo.