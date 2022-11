7 filmes novos na Netflix que são tão bons ou melhores que os livros que os inspiraram

O Telefone do Sr. Harrigan (2022), John Lee Hancock

Nicole Rivelli / Netflix

Craig é um garoto do interior que faz uma amizade improvável com o senhor Harrigan, um bilionário idoso e recluso. O vínculo entre eles nasce da paixão em comum que eles têm por livros. Após a morte do senhor Harrigan, Craig se surpreende com a possibilidade de se comunicar com o amigo por um celular que foi enterrado junto com ele.