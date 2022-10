7 melhores filmes atuais da Netflix para assistir em 2022

O catálogo da Netflix está em constante atualização e sempre trazendo o que há de mais novo ou mais interessante para o público. Se você quer saber o que é que tem no streaming de mais relevante neste exato momento, confira a lista de filmes que a Revista Bula trouxe para te manter bem-informado. Não deixe de ver essas produções e aproveitar o que há de melhor na plataforma enquanto ainda está disponível. Destaques para “A Escola do Bem e do Mal”, de 2022, de Paul Feig; “Athena”, de 2022, de Romain Gavras; e “Jaula”, de 2022, de Ignacio Tatay. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Escola do Bem e do Mal (2022), Paul Feig Helen Sloan / Netflix Sophie e Agatha são melhores amigas e excluídas na vila de Gavaldon. Sophie sonha em se tornar princesa, enquanto Agatha é acusada de praticar bruxaria. Sophie sonha em fugir de Gavaldon e Agatha se recusa a deixá-la ir sozinha. Então elas vão juntas para um lugar mágico, onde os bons e maus personagens de contos de fadas e lendas aprendem seus ofícios.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Jaula (2022), Ignacio Tatay Paula e Simón é um casal em crise, que encontra uma garota vagando em péssimas condições na rua enquanto voltam de um jantar. Ao saber que seus responsáveis não a reivindicaram, eles decidem levá-la para casa temporariamente. A menina acredita que precisa ficar dentro de um quadrado pintado de giz no chão da casa ou algo terrível irá acontecer. Paula tenta descobrir o enigmático passado sombrio da garota, enquanto se aproxima emocionalmente dela e tenta realizar o sonho de ser mãe.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

Roubando Mussolini (2022), Renato de Maria Sara Petraglia / Netflix Isola é um filho de ex-mártir da resistência, que foi criado para acreditar que ladrões são melhores que heróis, pois sobrevivem ao jogo. Ele é empresário em um negócio ilegal de armas e descobre que um valioso tesouro de Mussolini está sendo transferido para a Suíça. Então, ele arma um plano e convoca alguns bandidos desajustados para roubar a fortuna e dar um golpe no ditador italiano.