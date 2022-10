5 filmaços novos da Netflix que você precisa assistir

Se procurar por algo para ver não é o seu forte e tomar decisões te faz sentir extremamente pressionado e você prefere ter que fazer isso apenas em situações imprescindíveis, como no trabalho, a Revista Bula te ajuda a se decidir pelas melhores produções do catálogo da Netflix para assistir hoje ainda. Então, não precisa se sentir acuado, em um beco sem saída, com medo de tomar uma má decisão. A Revista Bula traz algumas sinopses de filmes que valem a pena e que estão no catálogo da Netflix. Basta você sentir qual deles a sua vibe do dia combina melhor e voilà. Destaques para “Athena”, de 2022, de Romain Gavras; “Entergalactic”, de 2022, de Fletcher Moules; e “Jaula (2022), Ignacio Tatay. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Entergalactic (2022), Fletcher Moules Divulgação / Netflix Jabari é um quadrinista que acaba de ser contratado para criar uma nova série em torno de seu personagem Mr. Ranger. Ele se muda para um apartamento em Manhattan, onde conhece sua vizinha, Meadow, uma fotógrafa que está prestes a fazer sua estreia em uma galeria de arte. Ambos acreditam estar ocupados demais para se apaixonar, mas o amor não pede permissões.

Jaula (2022), Ignacio Tatay Divulgação / Netflix Paula e Simón é um casal em crise, que encontra uma garota vagando em péssimas condições na rua enquanto voltam de um jantar. Ao saber que seus responsáveis não a reivindicaram, eles decidem levá-la para casa temporariamente. A menina acredita que precisa ficar dentro de um quadrado pintado de giz no chão da casa ou algo terrível irá acontecer. Paula tenta descobrir o enigmático passado sombrio da garota, enquanto se aproxima emocionalmente dela e tenta realizar o sonho de ser mãe.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.