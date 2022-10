Os 7 melhore filmes de 2022 (lançados pela Netflix) que você ainda não assistiu

Entre acordar, escovar os dentes, vestir roupa, pegar trânsito para trabalhar (ou ônibus/metrô), chegar no trabalho e fazer todas as suas obrigações e responsabilidades, almoçar, trabalhar mais ainda, pegar novamente trânsito (e desta vez bem pior), chegar em casa exausto e tomar banho, jantar e se jogar na cama ou no sofá, existe pouca probabilidade, durante a semana, de você querer ver um filme. A gente entende. O cansaço é enorme e você até tenta, mas dorme antes dos primeiros 15 minutos. Quando seu dia estiver mais tranquilo e sua mente estiver mais descansada, aproveite para assistir aos melhores filmes lançados neste ano pela Netflix e que você provavelmente ainda não conseguiu ver. Destaques para “Athena”, de 2022, de Romain Gavras; “Big Bug”, de 2022, de Jean-Pierre Jeunet; e “Como Seria Se…?”, de 2022, de Wanuri Kahui. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critério classificatório.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Big Bug (2022), Jean-Pierre Jeunet Bruno Calvo / Netflix Em um futuro distópico, Alice fica presa dentro de sua própria casa controlada por robôs que trabalham como empregados domésticos. Com ela, estão o filho, o namorado, o ex-marido e sua esposa e filha adolescente. Do lado de fora, máquinas tentam tomar o controle do mundo e dominar os humanos. Enquanto isso, a família faz o possível para tentar escapar de casa, onde os robôs os mantêm encarcerados.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Entergalactic (2022), Fletcher Moules Divulgação / Netflix Jabari é um quadrinista que acaba de ser contratado para criar uma nova série em torno de seu personagem Mr. Ranger. Ele se muda para um apartamento em Manhattan, onde conhece sua vizinha, Meadow, uma fotógrafa que está prestes a fazer sua estreia em uma galeria de arte. Ambos acreditam estar ocupados demais para se apaixonar, mas o amor não pede permissões.

Munique: No Limite da Guerra (2022), Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.