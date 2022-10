7 filmes na Netflix melhores que os livros que os inspiraram

Sem sombra de dúvidas que todas as outras artes contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento do cinema. Não apenas as histórias, inspiradas em peças de teatro, livros e folclores, mas também a fotografia, as montagens, o mise em scène, que se inspira em pinturas, arquiteturas e outras artes. É como se todas elas se unissem para dar vida ao cinema, uma forma aperfeiçoada, realista e acessível de transmitir mensagens, despertar o pensamento crítico e provocar estranhamento. A Revista Bula selecionou algumas produções disponíveis no catálogo da Netflix que ficaram melhores que os livros em que foram inspirados. Destaques para “Munique: No Limite da Guerra”, de 2022, de Christian Schwochow; “O Resgate de Ruby”, de 2022, de Katt Shea; e “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Munique: No Limite da Guerra (2022), Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Kirsty Griffin / Netflix A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler Colleen Hayes / Netflix A tímida Vivian, de 16 anos, passa despercebida em sua escola, onde os meninos publicam uma lista anual em que avaliam as garotas de acordo com atributos físicos. Quando ela testemunha a nova aluna, Lucy, sendo assediada por Mitchell Wilson, visto como uma liderança entre os garotos da escola, ela é confrontada a analisar o comportamento machista do ambiente escolar. Percebendo que todas as alunas simplesmente toleram atitudes inaceitáveis dos colegas do sexo masculino, ela decide publicar um zine com denúncias.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Tejinder Singh Khamkha / Netflix Baseado no best-seller vencedor do Man Booker de 2008, “The White Tiger” narra em tom épico, com toques de humor ácido, a história de Balram Halwai desde suas origens humildes até o sucesso como empreendedor na Índia. Astuto e ambicioso, Balram consegue um emprego como chofer de Ashok e Pinky, que acabam de voltar dos Estados Unidos. Criado para ser serviçal, Balram faz de tudo para se tornar indispensável para os patrões — até descobrir a face corrupta do casal, que não pensa duas vezes antes de traí-lo para salvar a própria pele. Prestes a perder tudo, Balram se rebela contra um sistema injusto e fraudulento para mudar sua história.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Niko Tavernise / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.