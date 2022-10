O filme mais brutal e perturbador da história do cinema está na Netflix e você pode não ter assistido

“1917” é um filme de guerra de Sam Mendes, lançado em 2019 e que conta a história de dois jovens cabos, Blake e Schofield, que são incumbidos de atravessar um campo de batalha até a linha de frente para encontrar o irmão de um deles, que faz parte de outro regimento. Eles devem entregar a mensagem de que a unidade está prestes a cair em uma emboscada arquitetada pelos soldados alemães. O exército inimigo finge ter recuado, quando na verdade, está esperando que os britânicos avancem para atacar.

Caso Blake e Schofield consigam entregar a mensagem, poderão impedir o ataque contra os ingleses e evitar a morte do pelotão inteiro. As linhas de rádio estão desligadas e, por isso, eles devem atravessar o campo de batalha a pé para cumprir sua missão. Apesar da garantia de que o caminho que irão atravessar é seguro, vemos que à medida em que se aprofundam no terreno desconhecido, mais próximos do inferno da guerra estão e mais eles presenciam uma escalada de tragédias.

O filme captura em plano-sequência a odisseia dos dois meninos para salvar o pelotão. A todo momento, acompanhamos das costas dos personagens sua jornada por uma paisagem devastadora, enevoada e fuliginosa. Enquanto se deparam com soldados presos a arames farpados e tropeçam em cadáveres de cavalos, a missão parece mais obscura e fatalista. O espectador se sente em uma partida de “Battlefield”, porque os cenários foram perfeitamente pincelados por Dennis Gassner, o designer de produção, que criou todo um cenário extremamente real de um campo de batalha. Mais de 1,5 quilômetro de trincheiras foram cavados para o filme e toda a cidade em ruínas que vemos foi construída para essa grandiosa produção. Sem falar na fotografia de Roger Deakins, que é impecável, capturando todo o realismo visceral da guerra.

Sam Mendes se preocupou em deixar cada detalhe técnico perfeito. Das coreografias dos soldados, seja correndo, rodopiando e dando de cambalhota para se desvencilhar da morte aos movimentos da câmera travelling, que flutua, pousa e foca como se fosse os olhos do espectador. Mas é onde sua maior qualidade se aplica, que também é onde erra. “1917” falha em nos contar mais sobre os personagens, em narrar uma história que capture nossa emoção. É um filme de deleite apenas dos olhos, mas não da alma. Falta profundidade. Há até mesmo a ausência do carisma de “O Resgate do Soldado Ryan”, filme similar que o inspirou, de Steven Spielberg.

Sam Mendes também se baseou na história de seu avô, que era um jovem soldado que entregava mensagens nos campos de batalha, durante a Primeira Guerra Mundial.

Filme: 1917

Direção: Sam Mendes

Ano: 2019

Gênero: Guerra

Nota: 7/10