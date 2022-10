7 filmes de romance na Netflix que valem cada milésimo de segundo do seu tempo

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell

Kerry Brown / Netflix

Após a Segunda Guerra Mundial, uma escritora é convidada para participar de uma reunião de um clube do livro. Ao chegar no local, em uma pequena cidade, conhece o autor do convite, por quem se apaixona. No entanto, por trás do clube, a escritora descobre que a guerra ainda não acabou para essas pessoas marcadas pela perda de tantos entes queridos.