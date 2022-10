Os 10 melhores filmes que estreiam no mês outubro na Netflix

Coisa boa é coisa nova. A emoção de algo que acaba de ser feito, que ninguém ainda tocou ou que tem cheirinho de caixa embalada. A sensação é a mesma quando lança filme novo na Netflix, parece que acabamos de chegar em casa com sacolas do shopping. A emoção de uma novidade deliciosa na sua vida. Muitas das produções que estão chegando no catálogo são especiais e imperdíveis. Por isso, a Revista Bula fez um apanhado com as principais obras que você não pode perder. Destaques para “100 Medos”, de 2022, de Andrea Jublin; “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger; e “O Enfermeiro da Noite”, de 2022, de Tobias Lindholm. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

100 Medos (2022), Andrea Jublin Andrea Gabellone / Netflix Sole, de 25 anos, tem um medo paralisante que a impede de viver a vida que sonha. Quando sua melhor amiga morre repentinamente, Sole é assombrada por suas últimas palavras. Ela deve vencer seus demônios, especialmente o medo do amor. Sole faz uma lista das 100 coisas que ela mais tem medo de fazer e as faz, descobrindo o enorme prazer em estar viva.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Telefone do Sr. Harrigan (2022), John Lee Hancock Nicole Rivelli / Netflix Craig é um garoto do interior que faz uma amizade improvável com o senhor Harrigan, um bilionário idoso e recluso. O vínculo entre eles nasce da paixão em comum que eles têm por livros. Após a morte do senhor Harrigan, Craig se surpreende com a possibilidade de se comunicar com o amigo por um celular que foi enterrado junto com ele.

Roubando Mussolini (2022), Renato de Maria Sara Petraglia / Netflix Um grupo de combatentes da resistência planejam um assalto impossível no final da Segunda Guerra Mundial. Eles querem roubar o tesouro de Mussolini da sede fascista em Milão.

Uma Garota de Muita Sorte (2022), Mike Barker Sabrina Lantos / Netflix Ani FaNelli é uma mulher de língua afiada e bem-sucedida. Ela tem um cargo cobiçado em uma revista, um guarda-roupa incrível e está prestes a se casar com o homem de sua vida. Um dia, ela é convidada para participar de um documentário policial sobre um acidente chocante que aconteceu na sua adolescência e acaba tendo que enfrentar uma verdade que ameaça acabar com sua vida perfeita.

A Caçada (2020), Craig Zobel Divulgação / Universal Pictures Um grupo de 12 estranhos acordam em uma clareira sem saber onde estão ou como chegaram ali. Um plano superior está prestes a ser descarrilado, quando Crystal, uma das vítimas, vira o jogo contra seus perseguidores.

Emma (2020), Autumn de Wilde Divulgação / Focus Features Bonita, inteligente e rica, Emma Woodhouse é uma jovem inquieta e sem rivais em sua pacata cidadezinha, que não consegue parar de se intrometer na vida amorosa de seus amigos. Aos 21 anos, ela está entediada após o casamento de sua governanta com um viúvo. Procurando um projeto de casamento, Emma, que mora com seu pai ansioso, faz amizade Harriet Smith, uma jovem de origem desconhecida, que frequenta o internato da vila para meninas carentes. Ela está determinada a unir Harriet com o vigário, o senhor Elton. Então ela convence Harriet a não aceitar a proposta do belo arrendatário Robert Martin. Em meio a triângulos amorosos e gafes em eventos sociais, Emma procura o amor até descobrir que ele já estava lá.

Harriet (2019), Kasi Lemmons Divulgação / Universal Pictures Em uma plantação de Maryland, Minty Ross vive com seu marido John Tubman e sua família. John e o pai dela, Ben, são homens livres e imploram ao mestre Brodess que ele liberte sua família, que ainda é escrava, mas o fazendeiro hesita. Minty, que faz feitiços e acredita em visões espirituais, pede a Deus para derrotar seu escravizador. Brodess morre e seu filho, Gideon, decide vendê-la. Minty escapa para a Filadélfia, deixando John para trás. Lá ela muda seu nome para Harriet Tubman e treina com abolicionistas para resgatar sua família. Enquanto isso, Gideon contrata um mercenário para rastrear e capturar quem está ajudando os escravos a escapar.