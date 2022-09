5 filmes novos e relaxantes na Netflix para se aconchegar no sofá e deixar o domingo te levar

A Revista Bula reuniu em uma lista cinco filmes relaxantes, disponíveis no catálogo da Netflix, para se aconchegar no sofá e deixar o domingo te levar. Os filmes selecionados não são considerados grandes obras do cinema, mas são ideais para os momentos em que precisamos apenas desacelerar os pensamentos, relaxar e dar umas boas risadas depois de uma semana cansativa. Entre os selecionados, destacam-se “Já Fui Famoso” (2022), de Eddie Sternberg; “A Caminho do Verão” (2022), de Sofia Alvarez; e “Como Seria se…?” (2022), de Wanuri Kahiu. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Amor e Gelato (2022), Brandon Camp Maila Iacovelli / Netflix O último desejo da mãe de Lina, antes de morrer, era que ela fosse até a Toscana conhecer o pai. Sem disposição para curtir as belezas do local, Lina só quer voltar para casa. Até que ela recebe um diário que sua mãe mantinha quando morava na Itália. Então, Lina passa a descobrir um universo romântico e artístico que a inspira e a leva a conhecer os segredos de seus pais e embarcar em sua própria história de amor.

Já Fui Famoso (2022), Eddie Sternberg Sanja Bucko / Netflix Vince é um ex-integrante de boyband, que quer retornar ao mundo da música. Rejeitado por promotores e produtores, ele está pessimista. Até que ele conhece Stevie, um jovem baterista com espectro autista, que encoraja Vince a acreditar em si mesmo de novo. Eles formam a banda “The Tin Men” e planejam se mostrar ao mundo.

Justiceiras (2022), Jennifer Kaytin Robinson Kim Simms / Netflix Drea está no auge de sua popularidade no ensino médio quando uma sex tape sua vaza para toda a escola e sua reputação fica em frangalhos. Aparentemente, o responsável é o garoto mais popular, Max. Por outro lado, Eleanor é uma aluna que acaba de chegar por transferência e se irrita ao descobrir que irá reencontrar uma garota que a perseguia anos antes, Carissa. Drea e Eleanor iniciam uma amizade improvável e secreta para se vingar dos valentões do colégio.