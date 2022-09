5 filmes de Woody Allen para assistir no Amazon Prime Video

Tudo Pode Dar Certo (2009), Woody Allen

Divulgação / Mars Distribution

Boris Yellnikoff é um ex-físico com tendências suicidas cuja tentativa de pular da janela falhou miseravelmente. As coisas melhoram para ele quando se casa com Melody, uma jovem otimista do Sul do país. Mas o casamento começa a chacoalhar com a chegada da mãe da garota, que acabou de ser rejeitada pelo marido e está pronta para mudar radicalmente sua vida e acredita que Melody também está no casamento errado.