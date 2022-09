Os 10 melhores filmes para assistir na Netflix em setembro de 2022

Em 2022, tudo parece meio maluco, fora do lugar. Isso, porque o mundo ainda está se organizando da pandemia. A economia global está retornando aos eixos. A gente vai ter uma Copa do Mundo em breve, em pleno fim de ano. Já imaginou? Em setembro também é seu último prazo para refletir e pesquisar candidatos, já que as eleições estão aí, a menos de um mês. Fora que estamos em mercúrio retrógrado que, para quem acredita, representa uma baita confusão, tudo desalinhado. Mas não se preocupe, você ainda pode tentar controlar uma coisa na sua vida: o que você assiste na Netflix. Se precisar de uma ajudinha para saber o que está rolando na plataforma e decidir o que ver, confira esta lista. Destaques para “Broad Peak”, de 2022, de Leszek Dawid; “O Festival dos Trovadores”, de 2022, de Özcan Alper; e “Passei por Aqui”, de 2022, de Babak Anvari. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Broad Peak (2022), Leszek Dawid Piotr Litwic / East Studio Em 1988, Maciej Berbeka faz sua primeira escalda de inverno na Broad Peak, uma das montanhas mais altas do mundo, localizada na Áustria. Durante a missão, ele escapa da morte por pouco. Andrzej Zawada é o líder da expedição e considera que ela foi um sucesso. Agora, de volta à Polônia, Maciej não para de pensar que só alcançou o Rocky Summit, que é 23 centímetros mais baixo que o pico real e localizado apenas a uma hora de distância. 25 anos mais tarde, ele decide terminar o que havia começado.

O Festival dos Trovadores (2022), Özcan Alper Divulgação / Netflix Settar Tanrıöğen visita o filho 25 anos após abandonar a família. O pai diz que passou para visitar o túmulo da esposa e que agora irá para Cars, na Turquia, encontrar seus amigos para o Festival dos Trovadores. No entanto, o filho logo fica sabendo que a saúde de seu pai está se deteriorando e toma a decisão de acompanhá-lo até o festival. Então, se inicia uma jornada cheia de tribulações e de momentos para resolver as queixas do passado que se acumularam e que estavam guardadas.

Passei por Aqui (2022), Babak Anvari Nick Wall / Netflix Dois grafiteiros, Toby e Jay, invadem casas de pessoas muito ricas e deixam a mensagem “Passei por aqui” em suas paredes. É uma forma de dizerem a eles que, apesar de ricos, não são invencíveis. Toby mora com sua mãe, Lizzie, e eles vivem uma relação conturbada. Toby é jovem pseudo-rebelde, emo e misógino. Logo ele e Jay também passarão a ter atritos, quando a personalidade de Toby bater de frente com os objetivos de Jay, que está prestes a ter um filho com a namorada, Naz. Toby acaba invadindo a casa de um ex-juiz sozinho e descobre que o homem guarda muitos segredos obscuros.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que acabou de se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e pressente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas extremas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a esposa.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Divulgação / Universal Pictures Em uma manhã, Cecilia escapa da mansão de seu namorado drogado e violento e aciona a polícia, com medo de que ele venha a persegui-la. Logo ela descobre que ele tirou a própria vida. No entanto, incidentes e eventos estranhos começam a acontecer ao redor dela, levando Cecilia a desconfiar que seu namorado não está morto e é capaz de se tornar invisível. Mas convencer alguém disso pode ser um tanto quanto complicado, quando ele arma um cenário que coloca todas as evidências de sua morte contra ela.

Late Night (2019), Nisha Ganatra Divulgação / Amazon Studios Katherine Newbury é uma apresentadora de talk-show, cujo programa costumava ser inovador, mas agora se tornou obsoleto. A chefe da emissora, Caroline Morton, informa Katherine que ela só tem mais uma temporada antes de ser substituída por alguém mais jovem, divertido e homem. Desesperada para provar seu valor, ela decide que o seu programa precisa de uma mulher como roteirista, ao invés de sua equipe formada exclusivamente por homens. Então, entra Molly Patel, que é ridicularizada por seus ressentidos colegas de trabalho. Ela tem novas ideias e está pronta para dar uma nova vida ao programa que representou tanto para ela ao longo de sua vida.

Um Limite Entre Nós (2016), Denzel Washington David Lee / Paramount Pictures Em Pittsburgh, na década de 1950, Troy é um motorista de caminhão de coleta de lixo que se senta às sextas em seu quintal para jogar conversa fora com o amigo Bono. Não demora para que a esposa, Rose, se junte ao assunto, que introduz o espectador ao passado de Troy, um ex-jogador promissor de beisebol, cuja carreira foi interrompida após ele ser preso por matar um homem. Seu ressentimento pelo fracasso pessoal se torna ainda mais amargo quando somado à má relação com Cory, o filho que também é um atleta com um futuro brilhante.

Moonrise Kingdom (2012), Wes Anderson Niko Tavernise / Focus Features No verão de 1965, Suzy e Sam têm 12 anos e se apaixonam. Eles fazem um pacto secreto e fogem juntos para um recôncavo na costa da Nova Inglaterra. Enquanto várias autoridades tentam caçá-los, uma violenta tempestade se aproxima. A chegada dos dois adolescentes vira a comunidade da ilha de cabeça para baixo.

Hanna (2011), Joe Wright Divulgação / Focus Features Após sua mãe ter sido morta pela CIA, Hanna mora sozinha com o pai. Eles vivem em um lugar remoto no norte da Finlândia para a segurança da adolescente, que fez parte de um experimento secreto para criar super soldados. Todas as outras mães e filhas do programa foram eliminadas, exceto por Hanna, que treina autodefesa e se torna especialista em arco e flecha. O pai de Hanna Eric Heller, também treina para que eles possam reentrar na sociedade disfarçados e matar o assassino de sua mãe.