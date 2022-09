7 filmes magníficos na Netflix, baseados em fatos, que provam que a vida é mais estranha que a ficção

Mank (2020), David Fincher

Gisele Schmidt / Netflix

“Mank” é a história dentro da História, assim, com “h” maiúsculo. Os bastidores de “Cidadão Kane”, talvez o filme mais importante já feito, a estreia de Orson Welles, o garoto-prodígio do cinema dos anos 1940, são esmiuçados na trama da Netflix dirigida por David Fincher. Aos 25 anos, Welles decide que ser eternamente conhecido e reverenciado como o sujeito que revolucionou o rádio e o teatro eram menos do que merecia. Assim, toma Hollywood de assalto, escoltado pelo roteirista Herman J. Mankiewicz, cuja visão de mundo assumidamente de esquerda faz com que rapidamente se torne persona non grata no meio artístico ao longo dos anos do perigo comunista e da patrulha de pensamento, estimulada e patrocinada pelo macarthismo. Não demora e Welles e Mankiewicz se tornam inimigos figadais e concorrentes, sempre disputando a preferência dos estúdios e mesmo a autoria dos filmes, como aconteceu com “Cidadão Kane”. À luz da História, pelo menos a História oficial, Welles — e não Mank — é o pai da criança, o que desencadeou uma espiral de autodestruição na vida do preterido.