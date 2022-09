5 melhores filmes que estreiam no Prime Video em setembro

Goodnight Mommy (2022), Matt Sobel

Divulgação / Prime Video

Uma família feliz tem o lar destruído quando um dos filhos gêmeos morre. Os pais se separam, mas Elias, um dos filhos, não consegue assimilar a morte do irmão, Lukas. Incapaz de seguir em frente, ele continua a vê-lo. A mãe brinca com os delírios do filho, fingindo que Lukas realmente ainda está lá. Por algum motivo, ela decide que é o momento de seguir com sua vida e, para ter um recomeço, a mãe faz uma cirurgia plástica no rosto. No entanto, ela não conversa com Elias sobre a morte de Lukas ou sobre sua cirurgia. Elias, então, começa a achar que a mãe é uma impostora que se recusa a reconhecer Lukas.