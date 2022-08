7 filmes magníficos na Netflix que vão deixar seu domingo perfeito

Domingo não é dia para complicações. Não é dia de se preocupar com as grandes crises mundiais, com a situação política atual do país, com os problemas do trabalho, com a faculdade, o mestrado, ou seja lá o que for. Domingo é dia de fingir que você vive em um mundo perfeito e relaxar a cabeça. Prezar pelo que é mais precioso: você mesmo. É dia de reunir a família na sala e colocar um filme que vá fazer com que todo mundo se divirta e ria juntos. Por isso, a Revista Bula trouxe a seleção ideal para ver no domingo com as pessoas mais queridas. Destaques para “Como Seria Se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu; “De Férias da Família”, de 2022, de John Hamburg; e “O Projeto Adam”, de 2022, de Shawn Levy. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater Divulgação / Netflix Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial conta a história do primeiro pouso na Lua, em 1969, por meio de duas perspectivas interligadas: de um lado, o momento triunfante do pouso tal como visto pelo astronauta e pela equipe de controle da missão; do outro, o evento filtrado pelos olhos de uma criança que cultiva seus próprios sonhos intergalácticos na cidade de Houston, Texas. Inspirado na vida de Richard Linklater, o cineasta indicado ao Oscar, Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial é um retrato da vida nos Estados Unidos dos anos 1960, uma importante crítica social e uma aventura de outro mundo.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

De Férias da Família (2022), John Hamburg Saeed Adyani / Netflix Sonny é um pai completamente dedicado, que passa o tempo todo em casa cuidando dos filhos. Quando seu melhor amigo Huck o convida para sua festa de 44 anos, Sonny é incentivado pela esposa a ir e de que ele precisa tirar um tempo para si mesmo. Mas Sonny não tem ideia das loucuras que o aguardam quando ele entra no ônibus da festa com Huck e seus amigos.

Na Sinfonia do Coração (2022), Soner Caner Divulgação / Netflix Deus criou os seres humanos e, ao perceber que eram infelizes, enviou os domis, uma tribo de nômades ciganos com vários talentos. Piroz é um deles. Ele toca violino e viaja pelas vilas com seus irmãos tocando em casamentos e funerais. Piroz se apaixona por Sümbül, a noiva do casamento em que ele está tocando. Sümbül também se apaixona por Piroz instantaneamente. Eles cantam exatamente a mesma música, que acreditavam ser os únicos a conhecerem. O casamento termina com uma trágica briga entre as duas famílias. Sümbül agora é uma noiva indesejada que precisa ser sacrificada. Piroz entra na luta para salvar a amada, e sua tribo se torna seu maior apoio. Piroz sequestra e leva Sümbül para sua vila nômade. A família de Sümbül não aceita a situação e vai armada atrás dela.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.