5 filmes escondidos e premiados na Netflix que você não assistiu

Spring Breakers: Garotas Perigosas (2012), Harmony Korine

Divulgação / Muse Productions

Brit, Candy, Cotty e Faith são quatro garotas festeiras que percebem que têm pouco dinheiro para passar as férias de primavera. Então, elas decidem assaltar um restaurante usando máscaras de esqui e pistolas de água. Após o plano dar certo, elas viajam para as praias ensolaradas da Flórida, onde ocorre uma infinidade de festas com bebidas alcoólicas, drogas e promiscuidade. Após as férias hedonistas, as amigas estão falidas e são presas. Elas acabam resgatadas por Alien, um gângster local, que as envolve ainda mais no mundo do crime e da farra.