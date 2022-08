7 filmes na Netflix para quem gostou Sandman

Em apenas cinco minutos de Sandman, a série já envolve os espectadores com um visual obscuro, mágico e pretencioso, que tem o intuito de te arrancar do sofá da sua casa e te levar para um mundo fantástico, alucinante e amedrontador. Apesar de todo esse contexto de magia, a série não é nem um pouco indicada para crianças. Se você é um adulto que ama livros, quadrinhos, filmes e séries que envolvem mágica e misticismo, mas dentro de um contexto mais adulto e obscuro, acompanhe essa lista com algumas dicas de filmes com a mesma vibe para assistir na Netflix. Destaques para “Bulbbul”, de 2020, de Anvita Dutt; “Bird Box”, de 2018, de Susanne Bier; e “À Sombra do Medo”, de 2016, de Babak Anvari. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Bulbbul (2020), Anvita Dutt Divulgação / Netflix Bulbbul é uma garotinha de espírito livre, que adora escalar árvores e criar histórias de terror com seu amigo Satya. Quando ela é prometida a Indranil, irmão mais velho do menino, e que tem o dobro de sua idade, ela é obrigada a deixar sua infância de lado para se tornar uma noiva criança. O noivo de Bulbbul ainda tem um irmão gêmeo, Mahendra, que tem problemas mentais e alimenta uma paixão obsessiva pela menina. Por ciúme de Bulbbul, Indranil envia Satya para a Inglaterra. Anos depois, quando ele retorna para casa, descobre que uma bruxa de uma lenda, uma chudail, tem se vingado dos homens da vila e os matado. Inclusive, uma de suas vítimas foi um de seus irmãos.

Bird Box (2018), Susanne Bier Saeed Adyani / Netflix O mundo é invadido por criaturas invisíveis que provocam a morte das pessoas. Após testemunhar a perda de sua irmã, Malorie, que está grávida, se refugia em uma casa com outros sobreviventes. Enquanto tentam resistir ao mal desconhecido, o filme intercala cenas do futuro, que mostram Malorie viajando por um rio em meio a uma floresta, cinco anos depois, com dois filhos pequenos, nos quais ela se refere apenas como menino e menina. A intenção, no desenrolar da trama, é mostrar como ela conseguiu sobreviver e para onde está indo com as crianças.

À Sombra do Medo (2016), Babak Anvari Vertical Entertainment / Netflix Ambientado em Teerã, em 1988, mãe e filha ficam trancafiadas em seu apartamento durante a guerra Irã-Iraque. Resistindo aos bombardeios de mísseis, elas se escondem no porão durante os ataques aéreos enquanto a cidade se esvazia. Em meio a tudo isso, vizinhos sussurram sobre crenças e presságios de destruição. Uma criança órfã de outro apartamento informa que o prédio está assombrado por um “djinn” e coisas estranhas começam a acontecer.

Bless Me, Ultima (2012), Carl Franklin Divulgação / Arenas Entertainment Antonio Marez é um menino que vive no Novo México, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando uma misteriosa curandeira, chamada Ultima, vem morar com sua família, ela o ensina sobre o poder do mundo espiritual. À medida em que se aproximam, Antonio começa a questionar a doutrina católica, ensinada pelos seus pais. Uma série de eventos misteriosos e assustadores farão com que Antonio confronte o bem e o mal e aprenda que é possível conciliar as crenças de Ultima com de Deus e a igreja.

O Preço do Amanhã (2011), Andrew Niccol Divulgação / 20th Century Studios Em 2169, os humanos param de envelhecer aos 25 anos, mas morrem no ano seguinte, caso não tenham dinheiro para comprar tempo extra. Will Salas compreende que as elites acumulam reservas de vida, enquanto os pobres morrem sem chance de expandir seu tempo, criando um abismo de classes insuperável. Enquanto isso, gangues surgem para roubar os anos extras das pessoas. Quando Will tenta salvar Henry Hamilton de ser assaltado por uma dessas gangues, ele acaba recebendo os 116 anos da vítima, se tornando o principal suspeito de uma investigação policial.

Padre (2011), Scott Stewart Divulgação / Sony Pictures Em um mundo pós-apocalíptico, a Terra ficou devastada após séculos de guerra entre homens e vampiros. Padre é um lendário sacerdote que vive na obscuridade entre humanos oprimidos em cidades governadas pela Igreja. Quando sua sobrinha é sequestrada por um bando de vampiros, Padre se aventura pelo mundo para salvá-la antes que ela seja transformada em um deles.