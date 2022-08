6 filmes brasileiros na Netflix que são tão bons, mas tão bons, que parecem cinema argentino

Historicamente, o cinema argentino é o maior da América Latina e nem mesmo as duas ditaduras argentinas e as duras crises econômicas conseguiram interromper a qualidade crescente da produção no país. Enquanto no Brasil, o cinema passou por desmontes da Ancine durante o governo Collor e, recentemente, sofreu com a extinção do Ministério da Cultura e mudanças em leis de incentivo cultural. Nem mesmo sofrendo dura repressão durante a Ditadura Militar, a indústria audiovisual perdeu tanto seu financiamento. Digamos que em uma corrida, o cinema brasileiro perde para o argentino, que corre com mais fôlego, investimentos, preparo físico e mais troféus em sua estante. A Argentina já tem duas estatuetas do Oscar e sete indicações, enquanto o Brasil concorreu quatro vezes e não levou nenhuma prêmio para casa. Mas o cinema nacional tem resistido aos percalços no caminho e produzido boas obras, dignas de comparação ao cinema dos hermanos. Aqui estão algumas dessas obras disponíveis na Netflix. Destaques para “7 Prisioneiros”, de 2021, de Alexandre Moratto; “As Boas Maneiras” de 2017, de Marco Dutra e Juliana Rojas; e “A Cidade onde Envelheço”, de 2016, de Marco Dutra e Juliana Rojas. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto Aline Arruda / Netflix Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

As Boas Maneiras (2017), Marco Dutra e Juliana Rojas Divulgação / Salzgeber & Co. Medien Clara é uma mulher de classe média, que está grávida, e decide contratar Ana para auxiliar nas tarefas domésticas. Com o passar da gestação, Clara percebe que não é uma gravidez comum. Quando uma criança lobisomem nasce, Ana é incumbida de ajudar a esconder e proteger a criança e sua identidade.

Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho Divulgação / Vitrine Filmes Clara é a última residente de pequeno edifício à beira-mar, chamado Aquarius. No local, viveu momentos marcantes de sua vida nas últimas décadas: lá construiu sua família e sua carreira, ficou viúva e avó, venceu um câncer. O apartamento é seu lar. Quando Diego, funcionário da construtora que já comprou todos os outros imóveis do edifício, aparece com um sorriso bajulador e um diploma dos Estados Unidos no intuito de persuadir Clara a vender seu apartamento também, ela nega educadamente. No entanto, conforme sua recusa incomoda a empresa, passam a pressioná-la com cada vez mais veemência.

Que Horas Ela Volta? (2015), Anna Muylaert Divulgação / Paris Filme Val é uma pernambucana que chegou à São Paulo muitos anos atrás com objetivo de trabalhar para enviar dinheiro para a filha, agora adulta. Trabalhando para uma família de classe média como babá, ela é como uma mãe para Fabinho, o filho da patroa. Um dia, ela recebe uma ligação de sua filha dizendo que está a caminho de São Paulo para prestar vestibular e pedindo um lugar para ficar. Com autorização da patroa, a jovem se hospeda na casa, mas seu comportamento pouco discreto causa mal-estar entre todos.

O Lobo Atrás da Porta (2013), Fernando Coimbra Divulgação / Imagem Filmes Quando Sylvia vai à escola de sua filha para buscá-la, descobre que ela já havia saído com um “vizinho”. Incapaz de imaginar por que alguém sequestraria a menina, já que não são ricos, a mulher avisa a polícia que o marido pode ter uma amante que provocou a situação. Bernardo, o pai da criança desaparecida, confirma que manteve um caso com a jovem Rosa. A partir de então, o detetive responsável interroga os três para investigar o que realmente aconteceu.