7 bons filmes que estreiam esta semana na Netflix

Agosto vem munido de 49 novos títulos que chegam na plataforma da Netflix. Algumas dessas produções estreiam nesta segunda semana do mês. Para te manter ligado sobre quais lançamentos são imperdíveis, a Revista Bula trouxe uma lista com as melhores estreias de filmes dos próximos dias. Então, aqui estão alguns títulos que vão te manter ocupado em casa diante da televisão. Essa seleção traz documentários, suspenses, comédias, romances musicais e tudo que você ama de cinema. Destaques para “A Verdadeira História do Roubo do Século”, de 2022, de Matías Gueilburt; “Código: Imperador”, de 2022, de Jorge Coira; e “Dupla Jornada”, de 2022, de J.J. Perry. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Verdadeira História do Roubo do Século (2022), Matías Gueilburt Divulgação / Netflix O dia 13 de janeiro de 2006 parecia um dia qualquer de verão no bairro de San Isidro, em Buenos Aires. Mas tudo virou de cabeça para baixo quando homens entraram em uma agência bancária, equipados com simulacros de armas, perucas e roupas características. O documentário traz entrevistas e arquivos sobre as sete horas de negociações em que os bandidos mantiveram 23 reféns dentro do banco e enganaram a polícia antes de desaparecer.

Dupla Jornada (2022), J.J. Perry Parrish Lewis / Netflix Bud Jablonski é um pai trabalhador que só quer dar uma vida tranquila para sua filha. Seu trabalho como limpador de piscinas de em San Francisco Valley, entretanto, não passa de fachada para sua verdadeira fonte de renda. Ele é um caçador de vampiros que integra a União Internacional de Caçadores de Vampiros.

Na Sinfonia do Coração (2022), Soner Caner Divulgação / Netflix Piroz é um violinista itinerante que viaja de aldeia em aldeia tocando e cantando em casamentos e funerais. Um dia, ele se apaixona por Sumbul, uma moça que estava prestes a se casar. Foi amor à primeira vista. Mas os sentimentos entre eles provocam uma trágica briga entre as famílias da moça e do noivo. A confusão faz com que os familiares dela decidam que ela deve ser punida com a morte. Então, Piroz luta para proteger sua amada e recebe o apoio de aldeões que o ajudam a salvá-la.

Ted Bundy: A Confissão Final (2021), Amber Sealey Divulgação / XYZ Films Em 1980, o agente do FBI, Bill Hagmaier, é designado a entrevistar o serial killer condenado Ted Bundy em uma tentativa de coletar dados psicológicos. Bill deve ser convincente o bastante para que o assassino confie nele. Nos anos que antecedem a execução de Bundy, e ao longo de entrevistas espaçadas, os dois desenvolvem um estranho vínculo em que Bill deve julgar a sanidade de Bundy.

Nossa Canção de Amor (2020), Bradley Walsh Divulgação / Hallmark Channel Shayna Cook é uma cantora de Nashville que está prestes a desistir de sua carreira musical. Ela retorna para a fazenda da família em Silverado, onde um festival de música local irá ocorrer em breve. Lá ela encontra o prolífico compositor de música country Grady Parker. Eles decidem trabalhar juntos em uma canção, mas a medida em que se aproximam, eles sentem uma química irresistível tomar conta de seus sentimentos.