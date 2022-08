10 filmes na Netflix que se fossem uma bebida seria whisky

O whisky, que em gaélico significa “água da vida”, possui algumas excentricidades em relação a outras bebidas. Por exemplo, ele não envelhece na garrafa como o vinho, apenas no barril de madeira. Além disso, você pode acrescentar água ou gelo ao tomar whisky e seu sabor e aroma irão se acentuar, não ficar aguado. Se sabe do surgimento da bebida, da forma como é hoje, a partir do século 15, em países como Escócia e Irlanda, que ainda são grandes produtores. De lá, o whisky também virou especialidade no Canadá, Estados Unidos e Japão. Se você não resiste aos shots ou alguns drink feito com a bebida, saiba que alguns filmes se parecem muito ou podem ser apreciados com uma boa dose. A Revista Bula destacou alguns títulos disponíveis na Netflix. Entre eles, “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe; “Estrada Sem Lei”, de 2019, de John Lee Hancock; e “Nada Santo”, de 2019, de Renato De Maria. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe David Lee / Netflix Chicago, década de 1920. A tensão só aumenta entre os músicos que aguardam, em uma claustrofóbica sala de ensaio, a lendária e revolucionária “Mãe do Blues”, Ma Rainey. Atrasada para a sessão de gravação, Ma trava uma batalha com seu produtor e empresário branco em defesa do controle sobre sua música. Enquanto a banda espera, o ambicioso cornetista Levee — interessado na namorada de Ma e determinado a trilhar seu próprio caminho na indústria da música — faz o clima esquentar entre os músicos com uma profusão de verdades que mudarão para sempre o rumo da vida de todos.

Estrada Sem Lei (2019), John Lee Hancock Divulgação / Netflix Em 1934, Frank Hamer está com 50 anos e pronto para aproveitar sua aposentadoria com sua esposa Gladys e seu porco de estimação, quando o governador do Texas, Max Ferguson, se convence de que a única maneira de frear a violência multiestadual de Bonnie e Clyde é retomar os Rangers, um esquadrão de elite do exército americano. Hamer é convencido a postergar seus anos de descanso e recrutar Maney Gault, um antigo parceiro que agora vive à beira pobreza com sua família. Os dois partem em uma missão pelo Sudeste dos Estados Unidos em uma caçada implacável a Bonnie e Clyde, enquanto a dupla não pensa em diminuir sua onda de crimes.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Niko Tavernise / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan Coen e Joel Coen Divulgação / Netflix Uma antologia que reúne seis contos do Velho Oeste. No primeiro episódio, Buster Scruggs é um pistoleiro cantor. No segundo, um ladrão de bancos é foragido da justiça e tenta escapar da forca. No terceiro, um empresário e um artista viajam pela cidade trocando poesias por moedas. No quarto, um idoso solitário desenvolve um método de encontrar ouro. No penúltimo conto, Alice perde o irmão e se apaixona pelo vaqueiro Billy. O último é sobre um grupo que filosofa sobre a vida enquanto viaja em uma carruagem.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Divulgação / Sony Pictures K é um blade runner que descobre que replicantes podem se reproduzir biologicamente, quando encontra os restos mortais de uma fêmea grávida. O segredo poderia iniciar uma guerra entre as inteligências artificiais e humanos. Em sua investigação, K identifica a replicante como Rachel e descobre que ela tinha um relacionamento com Rick Deckard, outro blade runner. Para evitar que o segredo seja revelado, ele terá de encontrar o ex-agente e destruir todas as evidências do segredo. No meio de sua jornada, ele passa a indagar se ele próprio foi criado ou se nasceu de outra replicante.

O Regresso (2015), Alejandro G. Iñárritu Kimberley French / 20th Century Studios Na fronteira americana, durante o início do século 19, o caçador Hugh Glass guia uma expedição de captura de peles, liderada pelo Capitão Andrew Henry. Depois de testemunhar o assassinato de grande parte de seu grupo por indígenas, Glass se vê brutalmente atacado por um urso enquanto explorava a floresta. Abandonado para morrer por seus companheiros remanescentes, Glass luta para sobreviver e se vingar.

Os Infratores (2012), John Hillcoat Divulgação / The Weinstein Company Os três irmão Bondurant vivem nas montanhas de Franklin County, na Virgínia, produzindo e distribuindo aguardente durante a Lei Seca. Há uma lenda sobre os irmãos serem indestrutíveis. O mais velho, Howard, foi o único soldado de sua unidade a voltar da guerra. O do meio, Forrest, sobreviveu à gripe espanhola. O mais novo, Jack, quer crescer nos negócios da família. Mas a sorte deles não dura muito quando Charlie Rakes, um agente de Chicago, chega à cidade para fazer os irmãos pagarem por seus crimes.

Scarface (1983), Brian De Palma Divulgação / Universal Pictures Depois de obter um green card em troca do assassinato de um funcionário do governo cubano, Tony Montana reivindica o direito ao tráfico de drogas em Miami. Assassinando cruelmente qualquer um que atravesse seu caminho, Tony se torna o maior traficante do estado, controlando quase toda a cocaína que passa por Miami. Mas o aumento da pressão da polícia, as guerras com os cartéis de drogas colombianos e sua própria paranoia munida pelo uso excessivo de drogas servem para aumentar a crise que desembocará em sua queda.