Os 7 melhores filmes do momento na Netflix, mas que você talvez não tenha visto

Se seu gosto para filmes inclui de suspenses a comédias românticas, dramas a animações, essa lista será perfeita para você decidir a próxima coisa que irá ver na Netflix. Aqui, selecionamos as produções mais importantes do momento na plataforma para você ficar mais atualizado que o iOS do iPhone. Confira os destaques desta lista, risque os que você já assistiu e parta para aqueles que ainda não viu. Não precisa ficar se matando de tanto procurar entre as capas e mais capas na plataforma. Aqui você recebe as novidades em uma bandeja. Dentre os títulos, “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “A Fera do Mar”, de 2022, de Chris Williams; e “Agente Oculto”, de 2022, de Anthony Russo e Joe Russo. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios de classificação.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

A Fera do Mar (2022), Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Stanislav Honzik / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Retorno (2022), Alejandro Montiel Valeria Fiorini / Netflix Manuela Pipa Pelari foi policial, quebrou regras, guardou segredos obscuros e decidiu dar uma reviravolta em sua vida. Ela deixou o trabalho como investigadora e se mudou para La Quebrada, uma pequena cidade no Norte da Argentina. Até que o aparecimento de um corpo a arrasta novamente para o serviço que acreditava ter deixado para trás.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

Live is Life (2021), Dani de la Torre Atresmedia Cine / Netflix No verão de 1985, Rodri, como em todos os anos, deixa a Catalunha para visitar a cidade de seus pais e reencontrar seus antigos amigos. Neste ano, tudo será diferente. Os problemas do mundo real começam a aparecer em suas vidas, ameaçando a amizade. Os cinco adolescentes planejam fugir na noite da véspera de São João em busca de uma flor mágica que pode realizar desejos. Uma aventura cheia de ação, emoção e esperança os fará amadurecer e ficará para sempre guardada em suas memórias.