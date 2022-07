6 filmes que acabaram de chegar à Netflix e vão deixar sua semana mais produtiva, leve e divertida

A Pura Verdade (2018), Kenneth Branagh

Robert Youngson / Sony Classics

Em 1963, após a destruição do Teatro Globe, Shakespeare se aposenta da escrita e direção e retorna para Stratford. Mas após tantos anos morando e trabalhando em Londres fez com que ele se tornasse um estranho dentro de casa. A família se sente negligenciada por ele, especialmente Anne, sua esposa. No crepúsculo de sua vida, Shakespeare tenta consertar seus relacionamentos com a mulher e as filhas.