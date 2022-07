7 filmes na Netflix para assistir quando você estiver triste

O que está ou não apertando seu coração pode não ser da conta de ninguém, mas, se você estiver se sentindo para baixo, sabemos uma maneira de te ajudar a reagir (se for isso que você quer). Tudo bem. Alguns dias, quando estamos tristes, só queremos deitar na cama e fingir que deixamos de existir por alguns instantes. Nos entregamos para nossa tristeza por alguns momentos e tudo bem, desde que você saiba que uma hora terá de reagir. Agora, se você não é do tipo que se entrega e faz de tudo para melhorar seu humor e alimentar sua mente de positividades, essa lista vai te dar dicas de filmes que vão te animar e fazer enxergar os problemas de maneira mais cômica. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Live is Life”, de 2021, de Dani de la Torre; e “Metal Lords”, de 2022, de Peter Sollet. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

Live is Life (2021), Dani de la Torre Atresmedia Cine / Netflix No verão de 1985, Rodri, como em todos os anos, deixa a Catalunha para visitar a cidade de seus pais e reencontrar seus antigos amigos. Neste ano, tudo será diferente. Os problemas do mundo real começam a aparecer em suas vidas, ameaçando a amizade. Os cinco adolescentes planejam fugir na noite da véspera de São João em busca de uma flor mágica que pode realizar desejos. Uma aventura cheia de ação, emoção e esperança os fará amadurecer e ficará para sempre guardada em suas memórias.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Simone Florena / Netflix Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

Gloria Bell (2018), Sebastián Lelio Divulgação / Mars Films Gloria é uma mulher de 50 e poucos anos, divorciada há uma década e com os filhos já crescidos. Decidida a não passar o resto dos seus dias solitária, ela passa a frequentar boates e pistas de dança. Em uma noite, ela conhece Arnold, dono de uma arena de paintball, com quem ela embarca em um romance. Arnold, no entanto, ainda é bem conectado com sua ex-mulher e suas filhas, a quem sustenta financeiramente. O relacionamento começa a afundar quando Gloria, que é uma mulher de espírito livre e que busca curtir cada momento de sua vida, percebe que Arnold não é tão desapegado quanto ela.

Toc Toc (2017), Vicente Villanueva Divulgação / Netflix Nessa comédia espanhola, seis personagens com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) se reúnem na sala de espera de um psiquiatra milagroso, o dr. Palomero, que está atrasado. Com a ausência do profissional, eles entendem que terão que resolver seus problemas sozinhos. Dessa forma, a sala de espera se transforma numa terapia em grupo e os personagens vão se tornando amigos depois de tantos desabafos.