Os 5 melhores filmes do momento na Netflix

Com a pandemia de coronavírus nos últimos dois anos e o fechamento dos cinemas, os serviços de streaming foram fortalecidos. Afinal, o que fazer quando você só pode ficar trancado dentro de casa? A Netflix, como vanguardista e a maior plataforma do mundo, saiu na frente. Criaram a cultura do lançamento na televisão em simultâneo ao cinema, aumentou os investimentos e acelerou as produções. Criou um grupo de filmes competitivos para as premiações do cinema e outro grupo, de obras comerciais, que não sai do topo da audiência. Se você é um assinante e quer estar por dentro das produções mais importantes da plataforma no momento, confira essa lista. Destaques para “Agente Oculto”, de 2022, de Anthony Russo e Joe Russo; “A Garota da Foto”, de 2022, de Skye Borgman; e “Arremessando Alto”, de 2022, de Jeremiah Zagar. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Stanislav Honzik / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

A Garota da Foto (2022), Skye Borgman Divulgação / Netflix Em abril de 1990, uma mulher é encontrada à beira de uma estrada em Oklahoma. Ela é levada ao hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre. Um homem alega ser seu marido e pai de seu filho e a enterra sob o nome de Tonya Hughes. Um teste de paternidade revela que este homem não é realmente pai do filho da mulher, um menino chamado Michael. Além disso, Tonya era conhecida como Sharon por amigos de infância e no trabalho. Mas os mistérios que envolvem sua morte precoce foram retratados neste documentário que tenta descobrir sua verdadeira identidade, o que houve com a criança e quem era o homem suspeito que se apossou de seu filho.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Andrew Cooper / Sony Pictures Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.