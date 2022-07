5 filmes na Netflix que foram considerados perfeitos pela crítica, com 100% de avaliações positivas

Host (2020), Rob Savage

Divulgação / Netflix

Seis amigos se conectam para uma reunião mediúnica de vídeo no Zoom, liderada por Seylan, um espiritualista. Ninguém além dele próprio leva o ritual a sério, embora Haley tente fazer com que seus amigos se comportem de maneira respeitosa. Em apenas alguns minutos, o grupo está rindo e zombando de Seylan. Mas as piadas não duram muito tempo, porque um espírito sinistro está prestes a invadir as casas desses jovens e tornar sua noite aterrorizante.