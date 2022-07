7 suspenses novos na Netflix que vão abalar seu mundinho frágil

Há pessoas que adoram uma previsibilidade, uma segurança de que tudo vai acabar bem e dar certo. Já há quem ama ser surpreendido, desafiado e instigado. Se você faz parte deste segundo grupo, vai curtir as dicas dessa lista da Revista Bula com alguns suspenses disponíveis na Netflix que vão deixar seu frágil mundinho abalado. Então, se você é forte e aguenta o baque, corra para assistir essas produções. Destaques para “A Ira de Deus”, de 2022, de Sebastián Schindel; “Contra o Gelo”, de 2022, de Peter Flinth; e “Spiderhead”, de 2022, de Joseph Kosinski. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Ira de Deus (2022), Sebastián Schindel Martin Kraut / Netflix Luciana enfrenta uma série de mortes misteriosas na família, que chegam mais perto dela a cada minuto, enquanto o escritor enigmático para quem trabalhou observa tudo de um jeito horrorizado e suspeito. Em uma tentativa desesperada de salvar a única parente viva que lhe resta, ela precisa correr contra o tempo para encontrar a verdade e acabar com a matança.

Contra o Gelo (2022), Peter Flinth Lilja Jonsdottir / Netflix Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

Spiderhead (2022), Joseph Kosinski Divulgação / Netflix Em uma penitenciária inovadora, administrada pelo brilhante visionário Steve Abnesti, os prisioneiros usam um aparelho implantado cirurgicamente que administra doses de drogas que alteram a mente. Por servir de cobaias, sua sentença é reduzida. Em Spiderhead, não há grades, nem celas ou uniformes, os prisioneiros voluntários podem ser eles mesmos… até mudarem completamente. Às vezes para uma versão melhor. Precisa relaxar? Tem uma droga que faz isso. Não sabe o que dizer? Também tem uma droga que pode resolver. Mas quando os prisioneiros Jeff e Lizzy formam um vínculo, sua jornada rumo à redenção sofre uma reviravolta, pois os experimentos de Abnesti começam a colocar à prova os limites do livre-arbítrio.

Silverton: Cerco Fechado (2022), Mandla Dube Neo Baepi / Netflix Na África do Sul, em 1980, um trio de amigos está em uma missão de alto nível para sabotar um depósito de gasolina. Os três são combatentes da liberdade e percebem que caíram em uma armadilha da polícia, que está pronta para prendê-los. Então, se inicia uma perseguição feroz e mortal até um banco, que se torna o abrigo do trio. Diante da possibilidade de prisão ou morte, eles decidem negociar a libertação de Nelson Mandela.

Sorte de Quem? (2022), Charlie McDowell Divulgação / Netflix Um homem invade a casa de um bilionário da tecnologia, que está em uma viagem de férias com a esposa. Tudo dá errado, quando o magnata arrogante e a mulher decidem retornar mais cedo e descobrem que estão sendo roubados.

Um Dia Difícil (2022), Régis Blondeau Divulgação / Jean-Michel Clajot Thomas Blanc é um policial corrupto que perdeu a mãe recentemente. A caminho do funeral, ele acidentalmente mata uma pessoa e tenta esconder o corpo para não ter problemas. No entanto, Blanc passa a receber ameaças de uma misteriosa testemunha.