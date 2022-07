15 melhores filmes lançados pela Netflix em 2022, até agora

A Revista Bula fez uma seleção com as melhores produções cinematográficas lançadas ou distribuídas pela Netflix em 2022, tendo como referências as notas atribuídas pela da crítica no Rotten Tomatoes, e pelo público no IMDb. Entre os filmes também estão inclusos aqueles que estrearam em festivais em 2021, mas que só chegaram à plataforma em 2022. Todos os selecionados tiveram pontuações médias superiores a 6/10. Destaques para “A Fera do Mar” (2022), de Chris Williams; “Árvores da Paz” (2022), de Alanna Brown; e “O Soldado que não Existiu”, John Madden. Os títulos disponíveis na Netflix estão em ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Fera do Mar, Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, Richard Linklater Divulgação / Netflix Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Arremessando Alto, Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Árvores da Paz, Alanna Brown Divulgação / Netflix Em abril de 1994, quatro mulheres de diferentes origens e crenças se escondem juntas em um cubículo durante o Genocídio Contra os Tutsis em Ruanda, onde passam meses no limite da sobrevivência. A experiência de sofrimento e terror as une em uma aliança de irmandade inquebrável. Após libertas, lideram um movimento de reabilitação de seu país.

A Voz do Empoderamento, Sanjay Leela Bhansali Bhansali Productions Gangubai foi enganada por seu amante, que a levou a Mumbai com a promessa de torná-la uma estrela de Bollywood. No entanto, ele a vendeu como prostituta. Anos mais tarde, Gangu se torna uma espécie de liderança feminina e as garotas do bordel se tornam sua família. Então, ela decide entrar para a política para defender essas mulheres. Sua jornada é repleta de desafios, adversários e estigmas sociais que despertarão em Gangu seu lado mais forte.

Contra o Gelo, Peter Flinth Anders Overgaard / Netflix Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

Mães Paralelas, Pedro Almodóvar Divulgação / Sony Pictures Entertainment Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

Munique: No Limite da Guerra, Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Bombardeio, Ole Bornedal Lasse Frank / SF Studios O filme relata o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945. As Forças Aéreas reais lideraram um ataque à sede da Gestapo na Dinamarca, na Shell House. No entanto, o ataque teve trágicas consequências quando uma das bombas caiu nas proximidades da Escola Francesa, levando os soldados a acreditarem que a instituição de ensino era o alvo. Ao todo, 104 pessoas foram mortas, das quais, 86 eram crianças. O filme narra a história do ponto de vista das crianças e freiras da escola, bem como dos combatentes da resistência capturados na sede da Gestapo.

O Golpista do Tinder, Felicity Morris Joshua Wilks / Netflix O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.

O Projeto Adam, Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

O Resgate de Ruby, Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

O Soldado que não Existiu, John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

RRR — Rise Roar Revolt, S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.