10 filmes de suspense surreais na Netflix que você não assistiu e sequer sabia que existiam

Chico Ventana Também Queria Ter um Submarino (2020), Alex Piperno

Divulgação / Netflix

Em um navio na costa da Patagônia, um jovem de 20 de poucos anos, durante suas andanças noturnas, descobre um portal que o leva para o apartamento de uma mulher em Montevidéu. Ele estabelece uma amizade íntima com ela que o ajudará a aliviar seu mal-estar existencial. No entanto, o navio esconde outra passagem secreta que leva a uma floresta nas Filipinas, a milhares de quilômetros do apartamento. Lá, aldeões ficam perturbados com o súbito aparecimento desse portal mágico escondido no interior de uma cabana. Após dias oferecendo sacrifícios e presentes aos espíritos, mas sem nenhuma resposta, um dos moradores decide agir.